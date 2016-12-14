Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Vahit Özcan'ın (27) kullandığı 59 SF 697 plakalı panelvan, Barbaros Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe de çarparak devrildi. Kazada sürücü Özcan ile 9 aylık hamile eşi Gökçe Özcan ve annesi Fatma Özcan yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan Vahit Özcan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Gökçe Özcan ve anne Fatma Özcan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanede doğum yapan Özcan'ın bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi. AA

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