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Tekirdağlı firma uçak jantı üretmek istiyor

24 Aralık 2017, Pazar 15:25
Tekirdağ'da kurulu jant firması Technocast, uçak jantı üretebilmek için proje hazırladı. Şirket, üretime başlayabilmek için devlet desteği bekliyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu Kare Metal bünyesindeki Technocast, uçaklar için jant üretmekle ilgileniyor.

Almanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere 20 ülkeye jant ihracatı gerçekleştiren firma, otomobil firmaları yerine modifiye ile uğraşan bayilere sipariş üzerine sadece o otomobilde kullanılmak üzere kişiye özel farklı renk ve modellerde jant üretimi yapıyor.

Kare Metal Yönetim Kurulu Başkanı Necat Öney, üretimlerini bir adım öteye taşıyarak uçaklar için jant üretmek istediklerini söyledi.

"Biz, uçak yapmaya helikopter yapmaya soyunduysak bunları da yapmak zorundayız" diyen Öney, bu konuda Türk Hava Yolları'ndan (THY) destek istediklerini ifade etti.

Konuya ilişkin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile de temasa geçtiklerini aktaran Öney, konuya ilişkin bir taslak proje hazırladıklarını ve Tekirdağ Valiliği'ne sunduklarını belirtti.

Öney konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Türk Hava Yolları bu konuda destek verebileceğini söyledi. Bu konuda projenin bir adım öteye gidebilmesi için özel teşviklerin çıkmasını bekliyoruz çünkü otomobil jantı ürettiğimiz tesiste üretmemiz mümkün değil. Makinelerin alınması devlet desteği gerektiriyor. Olay sadece uçak jantlarıyla ilgili değil, o jantları yapabildiğimiz taktirde savunma sanayinin ihtiyacı olan jantları da bu tesiste üretebileceğiz. Aslında boyutları ne olursa olsun hangi uçak tipinde kullanılacak olursa olsun, yapılacak bu yatırım, her türlü jantın üretilmesine imkan verecek"

AA

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