"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Tekne alabora oldu, 2 kişi kayıp

11 Ocak 2017, Çarşamba 22:15
BOLU'nun Mengel İlçesi'nde, baraj gölünde şiddetli lodos nedeniyle alabora olan teknedeki 2 balıkçı kayboldu.

İlçeye bağlı Gökçesu Beldesi'nde 38 yaşındaki Halil Tor ile 19 yaşındaki Furkan Özçelik, dün akşam saatlerinde balık tutmak için tekneyle Köprübajı Baraj Gölü'ne açıldı. Ancak şiddetli lodos nedeniyle tekne alabora oldu. Eve dönmeyen Tor ile Özçelik'in yakınları, durumu bugün jandarmaya bildirdi. Yer yer yaklaşık 100 metre derinliğe ulaşan baraj gölünde, balıkçılar bugün batan teknenin küreklerini buldu. 

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma timi ile jandarma ekipleri botla göle açılarak teknenin küreklerinin bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Havanın kararması ve soğuk hava nedeniyle AFAD ve itfaiye ekiplerinin yarın arama çalışması yapacağı belirtildi. Tor ile Özçelik'in balık tutmak amacıyla gölü kiralayan firmada çalıştıkları öğrenildi.

Kaybolan Furkan Özçelik'in babası Cemal Özçelik, "Oğlum burada çalışıyor. Dün balık tutmak için gelmişler. Biz öğrendikten sonra jandarmaya başvurduk, arama çalışmaları başladı. Arama için geldiler, ama gece ve soğuk olduğu için arama çalışmaları yarına kaldı" dedi.

Kayabükü Köyü Muhtarı Ergün Yaman ise, "Dün akşam saatlerinde balık tutmak için göle açılıyorlar. Bölgede şiddetli lodos vardı. Fırtınaya yakalanınca heralde battılar. 17-18 saattir haber alınamıyor. Sabah balıkçılar kayığın olmadığını fark ediyorlar. Kayık şu an suyun altında. Ekipler bugün arama çalışmasına başladılar" diye konuştu.

DHA

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kıbrıs haritaları BM'ye sunuldu

    Meclis'te gerilim... Kavga çıktı... 3 madde kabul edildi

    KPSS soruşturmasında 80 kişi tutuklandı

    Gaziantep Valiliği: Emniyet Müdürlüğü saldırısında terör bağlantısı yok

    Trump: IŞİD, Obama'nın eseri

    Trabzon taraftarı Fenerbahçe müzesinden kupa almaya çalıştı: Kaç yıldır bekliyoruz!

    Dolar yeni zirvesinde

    İstanbul'da 'Ortaköy teröristi' alarmı!

    İzmir’de 3.5 saatte 85 kaza oldu

    Şehidin emaneti yerini terk etmedi

    Bakan Bozdağ'dan 'Adil Öksüz' açıklaması

    İETT'den 'tarih oluyor' iddialarına cevap

    Döviz almış başını gidiyor, sorunu üstlenen tek bir bakan yok

    Hisarcıklıoğlu'ndan önemli açıklamalar: AB'ye üyelik projesi başarılı olmalı

    Sosyal medya hesabından duyurdu: Satamayınca başka bir karar aldı!

    İzmir saldırısını TAK üstlendi

    110 iş adamından 60'ı tutuklandı

    CHP'li vekilin müebbet hapsi istendi

    Bakan açıkladı: 96 bin 68 öğretmene ihtiyaç var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’nin içinden gelen uyarılar
    Genel

    Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Selçuk: Hukukçular susmasın
    Genel

    Prof. Dr. Emre Bağce: Denetim kalkacak
    Faruk ÇAKIR

    İşler ehline verilsin
    Genel

    Bediüzzaman suallerin cevaplarını vermiştir
    Genel

    Adalet Bakanı Bozdağ: Yaptığımız Atatürk Anayasasına dönmektir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kahraman dışlandı; Mason baştacı edildi (2)
    Risale-i Nur'dan

    Şahsî riyasetin kat’iyen aleyhindeyim
    Genel

    Bakan açıkladı: 96 bin 68 öğretmene ihtiyaç var
    Genel

    Dolar yeni zirvesinde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.