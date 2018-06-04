Tekne kazasında kaybolan Onur Can Özcan'dan üzücü haber

İstanbul Şile'nin İmrenli Koyu'nda dün sabah saatlerinde alabora olan tekne kazasında kaybolan genç Müzisyen Onur Can Özcan'ın (21) cesedi bulundu.

Özcan'ın cesedi arama kurtarma ekipleri tarafından kıyıya getirildi. Kıyıda bekleyen yakınları bu sırada gözyaşlarını tutamadı, bazılarının ise güçlükle ayakta durduğu görüldü. Gencin cesedi ambulansa konularak Şile Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özcan'ın cesedinin 10 metre derinlikte bulunduğu öğrenildi. Onur Can Özcan'ı arama çalışmaları havadan da fotoğraflandı. DHA

Okunma Sayısı: 288

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.