Televizyonunu kapat eylemine ceza

Mersİn Haziran Meclisi, “Havuz medyasını kapat. Parkta buluşalım. Çay demledik bekliyoruz” sloganıyla 25 ve 29 Mayıs’ta Kültür Park içerisindeki Özgecan Meydanı’nda faaliyet düzenlemişti.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 9 kişiye Mersin Valiliği’ne dilekçe vermedikleri gerekçesiyle Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine göre “emre itaatsizlik”ten para cezası kesti. Faaliyete katılan yaklaşık 40 kişi çay içip sessiz eylem düzenlemişti. Parklarda oturmak da mı yasak? Mersİn Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, faaliyetin yapıldığı akşam parkta hiçbir güvenlik görevlisi görmediğini, konuşma yapmasının suç olabileceği konusunda hiçbir güvenlik görevlisinin uyarıda bulunmadığını ifade etti. Antmen, “Ben bu cezanın iktidarın korkusundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Parklarda, bahçelerde sohbet etmenin, müzik dinlemenin, konuşmanın yasak olduğu bir Türkiye yaratılmaya çalışılıyor. Eğer 24 Haziran’da ve ardından 8 Temmuz’da bu iktidar varlığını sürdürecek olursa bırakın parklarda sohbet etmeyi, müzik dinlemeyi sokakta yürümenin bile zorlaşacağı, yasaklanacağı günler var önümüzde” dedi.

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