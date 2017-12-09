TEM'de zincirleme trafik kazası!

TEM Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda biri sivil polis aracı olmak üzere 3 otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazada 4 polis hafif yaralandı.

Kaza, TEM Okmeydanı Bağlantı Yolu girişinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Sivil polis aracı önünde seyreden iki otomobile daha sonra bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisindeki 4 polis hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine saplık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bir süre kapalı aklan TEM otoyolu kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra normale döndü. DHA

Okunma Sayısı: 80

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.