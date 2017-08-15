Tem'deki feci kazadan üzücü haber!

​Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde hafif ticari araç, bariyerlere çarptıktan sonra emniyet şeridinde duran tankerin altına girdi. Kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 08.15 sıralarında, TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul yönüne giden Muhsin Sayıcı (61) yönetimindeki 06 DN 8355 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından Serkan İpek'in emniyet şeridine park ettiği 42 DFZ 27 plakalı kimyasal madde yüklü tankere arkadan çarptı. TIR'ın altına giren araç hurdaya dönerken, olayın şokunu yaşayan TIR şoförü Serkan İpek'in haber vermesiyle olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yapılan kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Muhsin Sayıcı ile aynı araçta bulunan Sündüs Sayıcı (56), Ayşe Sayıcı (77) ve Şehri Yazgan'ın (53) olay yerinde öldüğü belirlendi. Yaralanan Satiye Yarıcı'ya (39) ise 112 ekibi müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen araçtan cesetleri çıkardı. Yaralanan Satiye Yarıcı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR şoförü Serkan İpek'in, aracının lastiği yanan başka bir TIR sürücüsüne yardımcı olmak için emniyet şeridinde durduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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