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20 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Temeli 25 yıl önce atılmıştı: Dere yatağındaki o bina hakkında karar

20 Eylül 2018, Perşembe 16:56
Rize'nin Muradiye beldesinde, 2 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelanda Kömürcüler köyünde gündeme gelen ve sahibinin 'İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuruda bulunduğu dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina ile ilgili karar verildi.

İmar barışı raydan çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arazisini kamulaştıracağı bina için yıkım kararı aldı. Bina sahiplerinden Nihat Yazıcı, bakanlığın binaları için yıkım kararı aldığını belirterek kendilerinin de buna itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Rize'de, 2 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram dolayında şiddetli yağışın etkisiyle oluşan sel ve heyelanda merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldelerinde ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, alt yapıda hasarlar meydana geldi. 

Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde, gündeme gelen dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina da selden hasar gördü. 15 yıl önce 3 katlı inşa edilen, ardından ise ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki bina için sahibi 'imar barışı' başvurusunda bulundu. Tartışılan 7 katlı bina ile ilgili karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arazisini kamulaştıracağı bina için yıkım kararı aldı. Bina sahipleri ile imzalanacak sözleşmenin ardından bakanlık, kamulaştıracağı araziyi yeşil alan ilan edecek, binanın yıkımını gerçekleştirecek.

'DERE OLMAYAN BİR YERDE YAŞAMIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Bina sahiplerinden Nihat Yazıcı, Karadeniz'de arazi sorunu yaşandığını belirterek başka arazileri olmaması nedeniyle 15 yıl önce 6 kardeş olarak binayı dere kenarına yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yazıcı, "Yakın bir zamanda sel afeti yaşadık. Binamız gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da binamızla ilgili yıkım kararı aldı. Bizim de buna itirazımız yok. Arazimiz kamulaştırılacak ve binamız yıkılacak. Biz de bundan böyle köyde yaşamayı düşünmüyoruz. 6 kardeş birlikte yeni bir hayat kuracağız. Dere ve yağmur olmayan bir yerde yaşamımızı sürdüreceğiz" dedi. Nihat Yazıcı, ilgilerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a da teşekkür etti.

BELEDİYE BAŞKANI: BİNA YIKILACAK, SORUN ORTADAN KALKACAK

Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, yaşadıkları sel afetinde beldelerinde gündeme gelen dere kenarına sıfır yapılan 7 katlı bina ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kamulaştırma kararı aldığını belirterek binanın yıkılacağını ve dere kenarının yeşil alana dönüştürüleceğini söyledi.

Balcı, "Binanın yıkılması ile o alanda yaşanan sorun da ortadan kalkacak. Vatandaşlarla karşılıklı mutabakatı ile anlaşma sağlandı. Vatandaşlarımız hiçbir suretle mağdur edilmeyecek" diye konuştu.  

'EV YAPARKEN TEKNİK ELEMANA DANIŞMA ORANI YÜZDE 20'

Rize Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Mahmutroğlu, Rize'deki çarpık yapılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Aşırı yağışlar sonrası sel ve heyelanların bölgenin kaderi olduğunu ifade eden Mahmutoğlu, "Geçmişte yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili uyarılarda bulunmuştuk. Ancak çok da bir şey değişmedi. Yapılması gerekenler çok da zor değil. Sürekli ve dirayetli bir şekilde kontroller yapmak lazım. Merkezden uydular vasıtasıyla zaten kontroller yapılıyor. Yerelde belediyeler, İl Özel İdareleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri aksatmadan kontroller gerçekleştirmeli. Yapılar yapıldıktan ve tehlike arz etmeye başladıktan sonra değil başlangıcında önlem almak gerekiyor. Burada en büyük görev devlete düşüyor" dedi.

Rize'nin son dönemde dışarıdan göç almaya başladığını kaydeden Mahmutoğlu, "Gelen hemşerilerimiz köylerde ev yapmak istiyorlar. İşin gerçeği ev yaparken teknik elemanlara danışma oranı yüzde 20'ler civarında. Yüzde 80 yapılar yerleşik köydeki ustalar vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Bize gelmediklerinde ve devlet kontrolü olmadığında bugün yaşanan sorunları yaşıyoruz. Devlet mekanizmaları kontrollerini tavizsiz yapmalı. Bu yapılırsa sorun yaşamayız. Aksi halde her afette bunları yaşayacağız" diye konuştu.

7 KATLI BİNANIN TEMELİ 25 YIL ÖNCE ATILDI

Rize'nin Muradiye beldesi Kömürcüler köyündeki dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın temeli 25 yıl önce atıldı. 3 kat olarak inşa edilen binaya 15 yıl önce 4 kat daha ilave edildi. 6 kardeşe ait binanın bugün 4 katında aileler yaşıyor.

DHA

Etiketler: rize, muradiye, 7 katlı bina
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