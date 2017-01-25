Temizlik işçilerinin tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde temizlik işçilerinin çöp toplarken kamyonun arkasında ayakta ve kasaya tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk çevredekileri korkuttu.

Akhisar ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp kamyonunun kasasında korkuluklara tutunarak giden 5 işçiden biri aracın hareket etmesiyle dengesini kaybetti. Kamyondan düşmek üzere olan işçiyi son anda yanındaki arkadaşları tutarak, düşmesini önledi. Zaman zaman hızla giden kamyonun arkasında bulunan işçilerin durumunu gören vatandaşlar da şaşkınlıkla izledi. DHA

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