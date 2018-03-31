Tepki görmüştü: Komşusuna silah çeken polis açığa alındı

Bolu'da, kavga ettiği komşusuna silah çektiği görüntüler tepki gören polis memuru Cihan A., açığa alındı.

Olay, 25 Mart'ta Büyükcamii Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Çıkan tartışmada silah ateş aldı. Mermi, kimseye isabet etmezken, Halit A. ve Cihan A. merdivenlerden yuvarlandı. Olayın ardından taraflar birbirinden şikayetçi olurken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de tepki çekti. Bolu Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis memuru Cihan A.'nın açığa alınmasına karar verildi. DHA

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