Terör kurbanı şoför, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi

İstanbul'daki bombalı saldırıda kırmızı ışıkta beklediği sırada teröristlerin bombalı aracı patlatması sonucu can veren minibüs şoförü Velat Demiroğlu, Diyarbakır'da Kürtçe ağıtlarla terör lanetlenerek toprağa verildi. Cenaze töreninde konuşan baba Mehmet Demiroğlu, Diyabakır'dan bir beladan dolayı göç ettiklerini söyledi.

24 yaşındaki şoför Velat Demiroğlu'nun cenazesi, karayolu ile İstarnbul'dan Diyarbakır'ın Çınar İlçesine bağlı Yaprakbaşı köyüne getirildi. Kürtçe ağıtlarla, terör lanetlenerek köyde toprağa verilen Demiroğlu'nun cenaze törenine, Çınar Kaymakamı İsmail Şanlı'nın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Ceneze törenine katılanların taziyelerini kabul eden baba Mehmet Demiroğlu, Kürtçe yaptığı konuşmasında yaşananların herkesin ortak derdiği olduğunu dile getirerek, köyden bir bela yüzünden göç etmek zorunda kaldığını, o belayı İstanbul'daki patlamayla yaşadığını aktardı.

BİZ KAN İSTEMİYORUZ

Kardeşinin mezar başına gelen ablası Yasemin Demiroğlu ise, teröre tepki göstererek, evladını Kürde, Türke feda etmek istemediğini söyledi. Demiroğlu'nun bir yakını ise, "Biz kan istemiyoruz, bizi savunmasınlar, bizi öldürmesinler biz Kürdüz" dedi. Teröristlerin bombalı saldırısında ölen oğlunu toprağa veren anne Sultan Demiroğlu da, "Allah belanızı versin" diyerek teröre tepki gösterdi.