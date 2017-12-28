Terör propagandası yapan er için karar verildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli, terör örgütü PKK/KCK'yı da övücü paylaşımlarda bulunan jandarma er, 20 yaşındaki H.K. tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Ağrılı jandarma er H.K.'nin, sosyal paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli, terör örgütü PKK/KCK'yı da övücü paylaşımlarda bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı H.K., sorgusunun ardından Tavşanlı'da adliyeye sevk edildi. H.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. DHA

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