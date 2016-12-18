Teröre tepki için bin 500 araçlık konvoy oluşturuldu

Uşak'ta, Türk bayrakları asılı araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar, Kayseri'deki terör saldırısına tepki amacıyla şehir turu attı.

Uşak'ta Kemalöz Mahallesi İbrahim Tahtakılıç Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları astıkları motosiklet, otomobil ve kamyonların yer aldığı yaklaşık bin 500 araçlık konvoy oluşturdu. Kenti dolaşan konvoya öncülük eden Hüseyin Yavuz, Kayseri ve İstanbul'da, hain, alçak ve kalleş teröristlerce yapılan terör saldırısının yürekleri yaktığını söyledi. Konvoyu terör saldırısına tepki amacıyla düzenlediklerini anlatan Yavuz, saldırılarda hayatını kaybeden asker, polis ve sivillere Allah'tan rahmet diledi. Yavuz, bu hain örgüt ve onun küresel taşeronlarının amacına ulaşamayacağını belirterek, "Devletimize diz çöktüremeyecekler. Şehit haberleriyle yüreğimiz yanıyor, içimiz acıyor. Bu acılar bizim daha çok kenetlenmemizi, daha dik durmamızı sağlıyor. Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde olduğu sürece hiçbir terör örgütü amaçlarına ulaşamayacak." dedi. AA

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