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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Teröristler böyle teslim oldu

17 Haziran 2017, Cumartesi 18:39
​SİİRT'in Pervari İlçesi'nin Herekol Dağı kırsalında 12 Haziran'da başlatılan operasyon kapsamında 2 terörist ölü ele geçirildi, 6 terörist de silah ve mühimmatı ile birlikte teslim oldu.

Pervari İlçesi, Herekol Dağı kırsalında çıkan çatışma ile ilgili Siirt Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Siirt ili Pervari İlçesi Yazlıca (Herekol) Dağı kırsalında, 12 Haziran 2017 günü başlatılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu'nda, Hava Kuvvetleri'nin de desteği ile etkili sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Silahlı İHA'ların kullanıldığı ve 6'ıncı gününe girilen operasyonda, 1 terörist yakın hava desteği neticesinde ölü olarak ele geçirilmiş, birer gün arayla 6 bölücü terör örgütü mensubu silah ve muhimmatları ile birlikte teslim olmuştur. Çıkan sıcak temas ve çatışmalar neticesinde 1 teröristin daha öldüğü değerlendirilmektedir. Teslim olan bölücü terör örgütü mensuplarının ifade ve yer göstermeleri sonucunda örgütün başta Yazlıca (Herekol) Dağı alanı olmak üzere bölge yapılanması çökertilmiş, gelecek dönem faaliyetleri engellenmiş ve çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde, telsiz ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Çözülmeye başlayan ve bölgedeki mağara ile sığınaklara sıkışan bölüce terör örgütü üyesi teröristlerine yönelik icra edilen Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu'ha azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

TERÖRİSTLER BÖYLE TESLİM OLDU

Pervari İlçesi Herekol Dağı bölgesinde Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin, 12 Haziran'dan itibaren yürüttüğü operasyon kapsamında 4 kadın teröristin teslim olma görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, sığınak içerisinde kıstırılan 4 kadın PKK'lının askerlere teslim olduğu an, saniye saniye askerlerin tepe kamerasından kayıt altına alındı. Tek tek dışarı çıkan kadın PKK'lılların ellerini başının üstüne koyarak kayaya yüzünü döndüğü görülüyor. Daha sonra kadın PKK'lılar, askerler eşliğinde ilerlerken, en önde bir askerin, yürümekte zorlandığı belirtilen kadın bir PKK'lının elinden tutarak yürüdüğü görüntülerde yer aldı.

DEMİR KAPILI SIĞINAK

Öte yandan teröristlerin kullandığı barınak, sığınak ve mağaralar da tek tek arandıktan sonra kullanılmaz hale getirildi. Teröristlerin kullandığı sığınaklardan birinin demir kapılı olması dikkat çekti.

Yine aynı bölgede teröristlerin kullandığı keskin nişancı mevzisi de imha edildi. Teröristlerin kullandığı silah ve mühimmatlar sergilenirken, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere çok sayıda büyük boy mutfak tüpü ele geçirildi.

DHA

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