''Terörle mücadele''de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mogherini görüşmede Kayseri'deki terör saldırısı nedeniyle Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti.

Çavuşoğlu'nun PKK dahil olmak üzere terörizmle mücadele konusunda Türkiye'nin AB ve üye ülkelerinden daha somut adımlar beklediğine dikkati çektiği görüşmede ayrıca Suriye'deki güncel gelişmeler de ele alındı.

Çavuşoğlu, Halep'teki insanlık dramının sonlandırılması ve sivillerin tahliyesi için Türkiye'nin sahada ve diplomatik alanda attığı adımları anlattı. Mogherini de AB'nin insani yardımlarını sürdüreceğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu'nun Norveç Dışişleri Bakanı Brende ile görüşmesinde de Brende, Kayseri'deki terör saldırısı nedeniyle Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti.

Karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede ayrıca Suriye'deki güncel gelişmeler de ele alındı. Çavuşoğlu Norveçli mevkidaşına da Halep'teki insanlık dramının sonlandırılması ve sivillerin tahliyesi için Türkiye'nin sahada ve diplomatik alanda atmakta olduğu adımlara ilişkin bilgi verdi.