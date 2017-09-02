Teşekkürler müdürüm!

Müdür Haydar Çetinel ve Müdür Yardımcısı Nebi Evliya Denizli’nin Çivril İlçesi’nde, görev yaptıkları Özdemirci İlkokulu’nun yaz tatilinde sınıfların boya ve bakımını yaptılar ve takdir topladılar.

Denizli’nin Çivril İlçesi’ndeki, görev yaptıkları Özdemirci İlkokulu’nun yaz tatilinde sınıflarını boya ve bakımını yapıp, bahçesini düzenleyen Müdür Haydar Çetinel ve Müdür Yardımcısı Nebi Evliya, bu özverili davranışları dolayısıyla takdir topladı.

Çivril’in Özdemirci Mahallesi’nde bulunan ve 150 öğrencinin eğitim gördüğü Özdemirci İlkokulu Müdürü Haydar Çetinel ve Müdür Yardımcısı Nebi Evliya, yaz tatilleri boyunca eğitim verdikleri okulu güzelleştirmek için çalıştı. Öğrencilerinin daha güzel sınıflarda eğitim almasını isteyen iki öğretmen, ellerine aldıkları rulolarla, okulda bulunan 4 sınıfı boyadı. Çetinel ve Evliya, okulda bulunan anasınıfına da laminat parke döşedi. Boş olan bir sınıf da öğretmen odasına dönüştürüldü. Bununla da kalmayan iki eğitimci, bahçeyi de düzenleyerek okulu yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.

Okulun eksiklerini gidermeye çalışıyoruz

2009 yılından itibaren okul müdürlüğü görevini üstlendiğini belirten Haydar Çetinel, “Okula 11 yıl önce sınıf öğretmeni olarak atandım. 8 yıldır da müdürüm. Müdür yardımcımız Nebi Evliya ile birlikte yaz tatillerinde okulun eksikleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Okulumuzun anasınıfının tabanları çok eskimişti biz de laminat parke döşeyerek yeniledik. Öğrencilerimizin daha güzel ortamda eğitim alması için sınıfları boyadık. Öğretmenler odamız olmadığı için geçen yaz da, boşta olan sınıfın birini komple elden geçirerek öğretmeler odası yaptık. İçine mutfak yaptık. Bilgisayar ve televizyon kurduk” dedi.

ÖĞRETMENLİK, SEVGİ VE ÖZVERİ DEMEK

Öğretmenliğin özveri ve sevgi isteyen bir meslek olduğunun vurgulayan müdür yardımcısı Nebi Evliya ise “Her meslek sevgi ile yapılır, ama öğretmenlikte öğrencine, öğretmeye, mesleğe, okuluna hem de meslektaşlarına derin sevgi duymanız gerek. Biz öğrencilerimizi ve okulumuzu çok seviyoruz. Meslektaşlarımıza sonsuz saygı duyuyoruz. Meslektaşlarımızın iyi güzel ve temiz bir okulda görev yapmasını çocuklarımızın da tertemiz ve her sene yenilenmiş bir okulda sağlıklı ve kaliteli bir eğitim almasını istiyoruz” dedi.