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31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Tevfik İleri rahmetle yad ediliyor

31 Aralık 2016, Cumartesi 11:19
Demokrat Parti iktidarı yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemde din derslerini öğretmen okulları ve ortaokulların müfredatına dâhil eden Tevfik İleri, 1952 yılında Bakanlığı döneminde İmam Hatip Okulları’nın açılışına da öncülük etmişti.

Tevfik İleri, vefat yıldönümünde rahmetle yad ediliyor.

Ahmet Tevfik İleri (1911, Hemşin, Rize - 31 Aralık 1961) kimdir?

Babası Hafız Celal Efendi, annesi Fatma Hanım'dır. "İmamoğulları" ismi ile bilinen bir aileye mensuptur. Ailesi, doğumdan birkaç yıl sonra İstanbul'a göçmüştür. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da Gelenbevi Ortaokulu'nda yaptıktan sonra 1933 yılında İTÜ Yüksek Mühendislik Okulu'nu bitirdi. Aynı yıl Vasfiye Hanım ile evlendi. Çiftin Cahide, Cahit ve Ayşe adlarında üç çocukları oldu.

1950 seçimlerinde Demokrat Parti milletvekili olarak TBMM'ye girdi. IX., X., XI. Dönem Samsun Milletvekilliği yapan İleri, meclise girişinin hemen ardından bakan olmuş ve uzun süre bakanlık yapmıştır. Ulaştırma (1950'de çok kısa bir süre), Milli Eğitim (1950-1953 ve 1957), Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı (1957-1958) ve Bayındırlık Bakanlığı (1958-1960) görevlerinde bulunmuştur.

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Yassıada mahkemelerinde idama mahkûm edilmiş, cezası ömür boyu hapse çevrilmiştir. Yargılamanın ardından Kayseri bölge cezaevine yollanan İleri, hastalanması üzerine Ankara Hastanesine kaldırıldı ve 31 Aralık 1961 günü vefat etti. Mekânı Cennet olsun. Amin.

Konuyla ilgili makaleler:

Menderes, Tevfik İleri ve Mahmut Cemal Ökten

Hayırlı bir iş için Duisburg`ta bulunuyoruz. Yanımda okumak için getirdiğim merhum Ali Ulvi Kurucu’nun hatıralarının 4. cildi var.

Tevafuk oldu 21 Kasım merhum M. Celal Ökten Hocamızın ölüm yıl dönümü. Merhum Ali Ulvi Kurucu, “İmam Hatip Okulları için nasıl izin alındı?” başlıklı bölümde Celal Hoca merhumdan naklen şunları anlatıyor:

“Tevfik İleri talebem idi. Ne yapıp edip ´küfrün kalesinde bir delik açmak için, bir İmam Hatip Okulu’nun açılmasına arkadaşlarla karar verdik... Elimde baston, rahatsız halimle trene bindim; Ankara`ya gittim.

O günün Maarif Vekili olan Tevfik İleri merhum, talebelerimden idi. Beni unutmamıştı...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/erdogan-akdemir/menderes-tevfik-ileri-ve-mahmut-cemal-okten_311257

Haber Merkezi

Etiketler: tevfik ileri
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