Tırla çarpışan tanker patladı: 2 ölü

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, tır ile akaryakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir akaryakıt tankeri, Tirebolu-Torul Karayolu'nun Örenkaya mevkisinde, karşı yönden gelen tırla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle meydana gelen patlama sonucu 2 kişinin öldüğü tespit edildi.
Patlama sonrası çıkan yangın, Tirebolu'dan gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ulaşıma kapanan karayolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.
AA