Titrenecek bir hukuk olan anne-baba hukuku ve 7 yaşındaki Sabbah Halil...

Manisa'ya 5 ay önce yerleşen Iraklı ailenin en küçük bireyi olan ilkokul birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Suid Sabbah Halil, her gün tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren engelli babası Sabbah Halil İbrahim'i gezdiriyor.

Yunusemre İlçesi Yeni Mahalle'deki bir bodrum katında yaşamını sürdüren Iraklı 7 kişilik aile, DEAŞ saldırıları nedeniyle önce Suriye'ye, ardından Türkiye'ye göç edip, 5 ay önce de Manisa'ya yerleşti. 10 yıl önce bir trafik kazası sonucu sol ayağı ve sağ elinin bir bölümünü kaybeden aile reisi 55 yaşındaki Sabbah Halil İbrahim, tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürüyor.

Bodrum katına yaşayan Sabbah Halil İbrahim'in en büyük destekçisi, ailenin en küçük bireyi, ilkokul birinci sınıf öğrencisi oğlu Suid Sabbah Halil. Aile fertlerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeye binen babasına minik bedeniyle adeta ayak olan Suid, onu istediği yere götürüyor. K

üçük elleriyle babasını gezdiren Suid'i görenlerin yüreği burkuluyor. Suid ise tek isteğinin, hayırsever vatandaşların yardımıyla babasına bir akülü araç alınması olduğunu söylüyor.

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''Anne ve babadan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa, onlara sakın “öf” bile deme'' ifadeleriyle başlayan ayet-i kerimesinin enfes bir tefsirinin yapıldığı müstakil bir risale telif eder.

Üstad Hazretleri; 'Hattâ nefis ve şeytanım dahi buna karşı teslim olmuşlar. Nefsimin inadını kıran ve şeytanımı susturan bir hakikat, sana kanaat vermeli.' şeklindeki insanın kalp ve ruhuna hitap eden ifadeleriyle, anne ve babaya hürmetin önem derecesini vurgular ve onların ne kadar mübarek bir bereket vesilesi olduğunu harika bir tarzda beyan eder.

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