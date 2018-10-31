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31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Tohum yasasının kaybedeni kim?

31 Ekim 2018, Çarşamba 00:49
Tarım ve Orman Bakanlığı “Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik” başlığıyla bir yönetmelik yayınladı.

Yönetmeliği değerlendiren Gıda Mühendisi Bülent Şık, Bianet’te kaleme aldığı “Tohum yasasındaki son değişiklik ne getiriyor?” başlıklı yazısında çıkarılan yönetmelikle mahalli tohum çeşitlerinin piyasanın boyunduruğu altına girmesini eleştirdi. Şık, “Yeryüzündeki hayatı sertifika altına almaya çalışmak, tohum takasını engelleyerek sadece sertifikalı tohumlar üzerinden tarım yapılmasını dikte etmek yıkıcı bir çabadır” ifadelerini kullandı. Çiftçilerin kendi tohumlarını ekme ve takas etme imkanlarının da ortadan kalkacağına değinen Şık, takas etmeye devam edecek olanlara para cezası uygulanacağını söyledi.

Yönetmelikle çiftçiler mağdur ediliyor

“Yönetmelik yerel tohumları bugüne kadar üreten, üretimde kullanan ve birbiri ile takas ederek tohum çeşitlerinin adaptasyon yeteneklerini geliştiren çiftçilerin elinden bu haklarını alıyor” diyen Bülent Şık, Tohum yasasının kaybedeninin bütün toplum olacağına dikkat çekerek şunları ekledi: “Çıkarılan yasanın hukukun askıya alındığı bir zamanda iptalinin mümkün olacağını sanmıyorum. Hayata karşıt böyle yasaları tanımamak gerekiyor; ama şimdiye kadar yapılabilen tohum takasının bile bu şartlarda çok zorlaşacağını düşünüyorum. ÇiftçiSen, Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Tabipler Odası, tohum takas ağları ve konu ile ilgili bütün örgütlerin yeni mücadele yolları ve yöntemleri geliştirmek için hızla bir araya gelmeleri gerekiyor.”

Etiketler: tohum, yasa
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