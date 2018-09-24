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24 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'Tombi' de okula döndü

24 Eylül 2018, Pazartesi 17:02
İzmir'de ilkokul öğrencilerinin sınıfta baktığı "Tombi" adlı kedi, yaz tatilinin ardından sınıftaki yerini aldı. Öğrenciler özledikleri kediye kavuşmanın sevinci yaşadı.

İzmir'de ilkokul öğrencilerinin sınıfta baktığı "Tombi" adlı kedi, yaz tatilinin ardından sınıftaki yerini aldı. Öğrenciler özledikleri kediye kavuşmanın sevinci yaşadı.

Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu öğrencileri tarafından sınıfta bakılan, bir velinin endişesi üzerine geçen yıl şubat ayında okuldan uzaklaştırılan ve sosyal medyadaki paylaşımların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünün devreye girmesiyle yeniden okula dönen Tombi, bu yıl dördüncü sınıfa geçen "sınıf arkadaşlarıyla" okula başladı.

Öğrenciler Tombi'yi severek hasret giderdi

Yaz tatili boyunca öğretmen Özlem Pınar İvaşçu'nun baktığı Tombi, İvaşçu'nun yakınını kaybetmesi nedeniyle okula bir hafta gecikmeli geldi.

Yeni sınıfına alışmaya çalışan kedi, sıraların arasında gezdi, sınıfta kendi için ayrılan bölümde dinlendi. Ayrı kaldıkları sürede onu özleyen öğrenciler de Tombi'yi severek hasret giderdi.

İvaşçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz tatilinde Tombi'yi evinde misafir ettiğini, çocuklarının onu çok özlediğini, sık sık arayarak onu sorduklarını anlattı.

"Tombi'nin sınıfta olması çocuklara huzur veriyor"

Öğrencilerinin Tombi'yle tekrar buluştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden İvaşçu, "Tombi'nin sınıfta olması çocuklara huzur veriyor. Tombi sınıfa geldikten sonra onu rahatsız etmemek için sınıfta daha dikkatli davranmaya başladılar. Tombi'nin sınıfta olması onları motive ediyor. Her sabah sınıfa büyük bir keyifle geliyorlar Tombi'yi görecekleri için. Tombi de onlarla olmaktan çok mutlu." diye konuştu.

İvaşçu, Tombi'den sonra çocukların sokak hayvanlarına bakışının değiştiğini dile getirerek, daha önce kedilere dokunamayan, hatta onlara zarar veren bazı öğrencilerinin hayvanlara karşı duyarlılığının geliştiğini söyledi.

"Tombi'yle yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz"

Tombi'nin sınıf arkadaşlarının bu yıl ilkokuldan mezun olacağına dikkati çeken İvaşçu, "Ama Tombi ile yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.

İvaşçu, Tombi'nin kitap kahramanı olduğuna değinerek şöyle devam etti:

"Macera serimiz devam ediyor. 5 kitaplık bir seri olacak. Tombi bu seride fantastik bir kahraman. Mısır'a, uzaya gidiyor, kayıp ormanda geziyor, dedektif olup kayıp sokak hayvanlarını arıyor. Çocuklar için eğlenceli bir seri yaptık. Geliri tamamen sokak hayvanlarına ayrıldı."

Öğrencilerden Tuana Tuntar da tatilde Tombi'yi çok özlediğini anlatarak, "Tombi geçen yıl küçüktü. Güzel oyunlar oynamıştık. Şimdi büyümüş, daha meraklı olmuş. Biz onu çok seviyoruz." dedi.

Azra Akpınar ise yazın öğretmeninin Tombi ile ilgili hazırladığı kitabı okuduğunu, onu çok özlediğini, bu nedenle öğretmenini arayarak onu sorduğunu, sosyal medyadaki fotoğraflarına baktığını söyledi. Tombi'nin sınıfın değerli bir üyesi olduğunu vurgulayan Akpınar, onu çok sevdiği için sokak hayvanlarına ilgisinin de arttığını belirtti.

AA

Etiketler: izmir, tombi, kedi, okul
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