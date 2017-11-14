Topbaş'ın projesi Havaray iptal edildi

Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi projesi iptal edildi. Havaray yerine metro ve hafif raylı sistemin hayata geçirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istifası istendikten sonra görevinden ayrılan Kadir Topbaş'ın Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi'nin iptal edildiğini, yerine metro ve hafif raylı sistemin hayata geçirileceğini açıkladı. Uysal, İstanbul'da Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi iptal edildiğini duyurdu. Açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan geldi. Uysal, "Bu sistemin yerine metro ve hafif raylı sistem hayata geçirilecek" dedi.

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