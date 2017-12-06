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6 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

'Toprak kayması var; boşaltın'

06 Aralık 2017, Çarşamba 13:29
Türkiye Kayak Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uyarılarına rağmen Ilgaz Dağı'ndaki tesisi hala açık tutuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, kendisine ait olan ve işletmesini Türkiye Kayak Federasyonu'nun yaptığı Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yer alan tesis için 'toprak kayması var güvenlik nedeniyle boşaltın' yazısı gönderdi. Türkiye Kayak Federasyonu'nun ise uyarıları göz ardı ettiği ve tesisi hala açık tuttuğu ortaya çıktı.

DAĞ KAYIYOR ONLAR AÇIK TUTUYOR

Türkiye Kayak Federasyonu yetkilileri 2017 yılının ilk aylarında Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde yer alan kayak tesisinde toprak kayması tespit ederek Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine başvurdu. Bakanlık gelen başvuru üzerine sahibi olduğu ve işletmesini Türkiye Kayak Federasyonu'nun yaptığı tesise mühendisler göndererek inceleme yaptırdı. Yapılan incelemeler sonunda kayak pistlerinde kayma tespit eden mühendisler hazırladıkları raporu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sundu. Tesisin yeniden güvenli hale gelmesi ve herhangi bir facianın yaşanmaması için bir süreliğine kapatılmasına karar veren Bakanlık, almış olduğu bu kararı Türkiye Kayak Federasyonu'na iletti.

SPOR BAKANLIĞI UYARDI, CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE TESİSLERİ BOŞALTIN

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kendisine ait olmayan araziler için gerekli yazışmaları ve tesis ile ilgili proje hazırlanacağını 5 ay önce Türkiye Kayak Federasyonu'na resmi bir yazı göndererek bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan çalışmanın ardından tesisin tekrar sıfır riskli halde hizmete girmesi için kazık çakma yönteminin kullanılacağını federasyona iletti.

RESMİ YAZI 'BOŞALTIN' DİYOR

Türkiye Kayak Federasyonu'nun, Bakanlığa kendisinin yaptığı toprak kayması başvurusu ve yaşanan gelişmeler sonrasında gelen resmi yazıya rağmen tesisi boşaltmadığı ve açık tuttuğu ortaya çıktı.

Türkiye Kayak Federasyonu, 2017 yılı başlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gönderdiği yazıda 2 kayak pistinin ve mekanik tesisin toprak kayması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz ettiğini belirterek, tesislerle ilgili çalışmanın yapılmasını istemişti. Bakanlık yetkilileri yapılan incelemelerin ardından kazık çakma işlemi için alınacak yasal izinler ve projenin zaman alacağı gerekçesiyle, federasyona resmi bir yazı gönderdi.

Spor Bakanlığı konu ile ilgili 51677942-100-E.238104 sayılı federasyona gönderdiği yazıda, acilen söz konusu tesisin kapatılarak, mal ve can güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınması konusunda uyardı.

TESİSLER AÇIK MÜŞTERİ BEKLİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olan Ilgaz Kayak Tesisleri'nin işlemecisi olan Türkiye Kayak Federasyonu'nun 5 ay önce 'acilen önlem alınarak kapatılsın' yazısına rağmen, dün kar yağışının sürdüğü tesislere giderek incelemelerde bulunuldu. Personelin görev başında olduğu tesisin açık olduğu ve gelen müşterilere hizmet ettiği gözlendi.

DHA

Etiketler: ılgaz dağı, kayak, toprak kayması
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