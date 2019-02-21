İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yıldız Teknik Üniversitesi’yle Davutpaşa’da yaptırdığı cam seradaki topraksız tarımda, ikinci dikim başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Yıldız Teknik Üniversitesiyle Davutpaşa’da yaptırdığı cam seradaki topraksız tarımda, ikinci dikim başladı. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, cam serada incelemelerde bulundu ve marul dikimi gerçekleştirdi. Baraçlı yaptığı açıklamada, topraksız tarımın İstanbul ve çevresinde yaygınlaşabileceğini söyledi. Topraksız tarım uygulamalarında ilk başlarda sera yapım maliyetinin yüksek olduğunu ancak daha sonra çok yüksek verim elde edildiğini dile getiren Baraçlı, bu tip uygulamaların yaygınlaşması halinde yüksek fiyatlı ürünlerin ucuzlayabileceğini belirtti.

“Domatesin 6 çeşidini üretiyoruz”

Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte daha önce atıl bir serayı elden geçirerek kullanılır hale getirdiklerini anlatan Baraçlı, “Buradaki tarım uygulamamızın ilk hasadını Ocak ayında aldık. Hakikaten bizim için çok önemli bir çalışma. Burada üç tip ürünümüz var. Bunlar: Marul, domates ve çilek. Domatesin 6 çeşidini burada üretme gayreti içerisindeyiz. Tabiî ki kullandığımız araç ve malzeme de tamamıyla yerel ve millî. Bu konuda son derece hassasiyet gösteriyoruz” diye konuştu.

“Sebze fiyatlarına fren etkisi yapar”

Baraçlı, aldıkları ilk ürünlerin İBB’nin sosyal tesislerinde insanlara sunduğunu ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydederek, “Şimdiye kadar aldığımız tepkiler çok üst seviyede. Bu bizi mutlu ediyor. Onun için üniversitemizle birlikte bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını planlıyor ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. Zaman zaman yaş sebze fiyatları tartışma konusu oluyor. Bu tür uygulamalar, fiyat dalgalanmalarında fren etkisi yapar. Biz, zaten bu amaçla çalışma yaptık. İstanbul ve yakın bölgede bunlar yapılabilir mi? Buna ilişkin de AR-GE çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul ve yakın bölgesindeki arazilerde özellikle Trakya’da bunlar denebilir” ifadelerini kullandı.