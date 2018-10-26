Toroslar'da kahve bahçesi oluşturuldu

Günlük hayatta birçok insanın vazgeçilmezleri arasında yer alan kahveyi Mersin'de yetiştirmeyi başaran Toroslar Belediyesi ekipleri, seri üretime geçmek amacıyla belediyenin 8 dönümlük arazisinde 2 bin fidanla kahve bahçesi oluşturdu.

İthalatına büyük rakamlar ödenen kahveyi kentte yetiştirmek amacıyla geçtiğimiz yıl çalışma başlatan Toroslar Belediyesi ekipleri, yaklaşık 1,5 yıllık sürede çok sayıda kahve fidesi yetiştirmeyi başardı. Bu fidelerden ürün alarak çiftçilere örnek olmayı amaçlayan belediye, seri üretime geçebilmek amacıyla 8 dönümlük arazide 2 bin fideden oluşan kahve bahçesi oluşturdu.

Şu anda bir yaşında olan fidelerden 2-3 yıl içerisinde ürün alınması hedefleniyor. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, kahve fidesi üreminde önemli bir yol aldıklarını ve bir bahçe oluşturduklarını söyledi.

Toroslar'ın bereketli topraklarıyla yetiştirdiği tarım ürünleriyle ülkeyi besleyen bir konumda olduğunu belirten Tuna, "Bölgenin iklim şartlarına uygun ürünleri yetiştirmek için çalışmalar yaptık. Bugüne kadar 8-9 ürünü yetiştirdik. Bunlardan bir tanesi de kahve ağacı." dedi. Tuna, daha önce pasiflora, ejder meyvesi, pitaya, guava, safran ve daha birçok ürünü de yine belediye bünyesinde yetiştirmeyi başardıklarını, Toroslar'ın üreten yanını geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.