Tosya'lı köylülerden piknikçilere çöp tepkisi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde piknikçilerin ormanlık alana attığı çöpleri toplayan köylüler, çevreye çöp atılmasına tepki gösterdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çifter köyünün ormanlık alanında toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan köylüler, köylerine yakın alanda piknik yapanların çevreye attığı çöpleri topladı.

Köy sakinleri, daha sonra çevreye çöp atılmasını protesto etti.

Çifter Köyü Derneği Başkanı Ahmet Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinin bir orman köyü olduğunu söyledi.

Ormanlarda dikkatli olunmaması halinde yangın meydana gelebileceğine işaret eden Uslu, "Köyümüzün üst kısmında bulunan ormanlık alan, seçkin ağaçlık bir bölge olduğundan piknikçilerin ilgisini çekmekte. Ağaçlara asılan uyarı levhalarının hiçbir caydırıcılığı bulunmuyor." dedi.

"Bölgede ciddi yangın riski oluşturuyorlar"

Çevreye ciddi anlamda zarar verildiğini belirten Uslu, "Bölgeye gelen piknikçiler uyarı levhalarına rağmen duyarsız şekilde çöplerini atıyor. Doğayı bilinçsiz şekilde kirletiyorlar. Mangallarını ağaçlara dayayarak yakıyorlar. Hem çevreye zarar veriyorlar hem de bölgede ciddi yangın riski oluşturuyorlar." diye konuştu.

Uslu, en azından hafta sonları ve bayramlarda bir orman muhafaza memurunun aracıyla uyarıcı anons etmesini istediklerini anlatarak, "Gerekirse kanunda belirtilen cezai işlemler uygulanmalıdır. Köyümüz ile ormanın arası yaklaşık 500 metredir. Allah korusun, herhangi bir yangında hava rüzgarlı da olursa alevler kısa sürede köyümüze ulaşacaktır." ifadesini kullandı.