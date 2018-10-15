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15 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Toz bulutu 5 ilde hayatı olumsuz etkiliyor

15 Ekim 2018, Pazartesi 12:12
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da toz bulutu etkili oluyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, doğudan esen rüzgarların etkisiyle Mardin ve Şanlıurfa'dan Gaziantep'e ulaşan toz bulutu, sabah erken saatlerde etkisini göstermeye başladı.

Görüş mesafesinin azalmasına neden olan toz bulutu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, kentte üç gün görülecek toz bulutunun özellikle öğle ve akşam saatleri arasında etkisini artıracağını belirtti.

Malatya

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Bölgenin batısında toz taşınımı dolayısıyla yaşanabilecek hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Suriye'den gelen ve gece şiddetini artıran toz bulutu etkisini sürdürüyor. Toz bulutu güneyden esen rüzgarla, kent merkezinin yanı sıra başta Siverek, Akçakale, Ceylanpınar ile Viranşehir olmak üzere birçok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.

Birkaç gündür belirli zamanlarda etkisini arttıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının 17 Ekim Çarşamba gününe kadar süreceğini bildirdi.

 

 

AA

Etiketler: Güneydoğu Anadolu, hava, sürücü, hayat
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