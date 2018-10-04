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4 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Trabzon'da sağanak, heyelan ve su baskınlarına yol açtı

04 Ekim 2018, Perşembe 20:45
Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak nedeniyle bazı ilçelerde dere taştı, heyelan ve su baskınları yaşandı.

Trabzon'da kent merkezi ile bazı ilçelerde etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi,  ilçede bir süre etkili olan sağanak dolayısıyla Kaşıkçı mevkisindeki Karadere Deresi'nin taştığını söyledi.

Derenin taşması nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahalleleri birbirine bağlayan yolun ulaşıma kapandığını belirten Çebi, bazı noktalarda da heyelanlar meydana geldiğini kaydetti.

Çebi, Araklı-Bayburt karayolunun da derenin taşması ve heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandığına dikkati çekti.

Yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekiplerinin iş makineleri yardımıyla çalışma yaptığını anlatan Çebi, deredeki su seviyesinin düşmesi ve temizliğin ardından yolun ulaşıma açılacağını ifade etti.

Çebi, ilçede bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarına da su bastığını dile getirerek, belediye ekiplerinin olaylara müdahale ettiğini bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Hüseyin Türker ise il genelinde etkili olan sağanağın yol açtığı sorunlara ekiplerin müdahale ettiğini söyledi.

Türker, Ortahisar ilçe merkezinde yağmur suyu şebekesinin akışı taşıyamadığı için çok sayıda rögarda taşma meydana geldiğini belirtti.

Araklı, Beşikdüzü, Tonya, Vakfıkebir, Çarşıbaşı,Yomra ve Akçaabat ilçelerinde de akşam saatlerinde etkili olan sağanak dolayısıyla heyelan, su baskını ve dere taşması gibi çeşitli olaylar yaşandığını kaydeden Türker, ekiplerin 30 iş makinesiyle çalışmaları sürdürdüğünü anlattı.

AA

Etiketler: Trabzon, sel, heyelan, yağmur
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