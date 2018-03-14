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14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Trabzon Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

14 Mart 2018, Çarşamba 13:52
Yakıt ikmalinin ardından Trabzon Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçağın acil iniş talep etmesiyle uçuşlara kapatılan havalimanı, uçağın güvenle inmesinden sonra yeniden trafiğe açıldı.

Katar'ın başkenti Doha'dan kalkan ve İngiltere'ye giden ambulans uçak, yakıt ikmali için Trabzon Havalimanı'na indi. Yakıt ikmali sonrası kalkan uçağın pilotu, yaklaşık 10 dakika sonra teknik arıza şüphesi olduğunu belirterek acil iniş izni istedi.

Bunun üzerine havalimanı uçuşa kapatıldı. Trabzon Havalimanı'na gelen uçaklar Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.

Ambulans uçak, piste başarılı bir şekilde indi. Tedbir amaçlı, havalimanına itfaiye araçları sevk edildi.

İlerleyen dakikalarda uçak havalimanına inişi gerçekleştirdi. Yaşanan problemin ne olduğu çözüldükten sonra uçak hakkında karar verileceği bildirildi.

Uçağın güvenle inişinin ardından havalimanı uçuş trafiğine yeniden açıldı.

TRABZON VALİLİĞİ: TEKNİK ARIZA NEDENİYLE İNİŞ İZNİ İSTENDİ

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, yabancı menşeli özel ambulans uçağının, Katar'ın başkenti Doha'dan İngiltere'ye hasta nakli sırasında yakıt ikmali için indiği Trabzon Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle iniş izni istediği belirtildi.

Açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve uçağın havalimanına inişinin güvenli şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi.

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