Trabzon taraftarı Fenerbahçe müzesinden kupa almaya çalıştı: Kaç yıldır bekliyoruz!

Fenerbahçe Müzesi'ndeki şampiyonluk kupalarından birini almaya çalışırken yakalandı.
Başıyla cam muhafazayı kırıp kupalardan birini aldıktan sonra kaçarken güvenlik görevlileri tarafından yakalanan H.Ş. gözaltına alındı.
Fenerbahçe Müzesi'nde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini cam kabini başıyla kırdıktan sonra alan 38 yaşındaki H.Ş. uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
BAŞIYLA CAMI KIRDI
Edinilen bilgiye göre olay saat 10.35 sıralarında meydana geldi. Fenerbahçe stadındaki Fenerium mağazasının bitişiğinde bulunan müzeye gelen bir kişi başıyla kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırdı.
KUPAYLA UZAKLAŞMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Kupalardan birini alan H.Ş., uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.
"TADİLAT VAR" TABELASI
Olaydan sonra müzenin girişine "tadilat var" tabelasının konulduğu ve müzenin ziyaretçi girişine kapatıldığı görüldü.
DHA