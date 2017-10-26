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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Trabzonlular şokta: 57 yıldır yanlış tarihte kutlanıyormuş!

26 Ekim 2017, Perşembe 14:34
Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethinin 556'ıncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı. Bu yıl törenler öncesi her yıl 26 Ekim'de kutlanan fetih tarihinin yanlış olduğu tartışmaları gündeme geldi.

Törende konuşan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, tarihçilerle yapılan değerlendirmelerde Trabzon'un fethinin 26 Ekim değil, 15 Ağustos olduğuna karar verildiğini belirtti, önümüzdeki yıldan itibaren fethin bu tarihte kutlanması için girişimde bulunacaklarını  açıkladı. Böylece 26 Ekim 1960 yılından itibaren yanlış tarihte kutlanan Trabzon'un fetih yıl dönümü tarihi 57 yıl sonra değiştirilmiş olacak. 

Trabzon'un fethinin 556'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar Fatih Parkı'ndaki Fatih Sultan Mehmet Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Fatih Sultan Mehmet tarafından Trabzon fethinin 556'ıncı yıl dönümünü kutladıklarını belirterek Trabzon'un fethinin tarihinin yanlış olduğuna dair bazı söylemler olduğunu hatırlattı. Bu konunun akademisyen tarihçilerle yeniden değerlendirildiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, şöyle dedi: 

"Buna göre Trabzon'un fethinin 15 Ağustos 1461 olduğu tespit edildi. Hatta TBMM Meclis Başkanı İsmail Kahraman'da bu konuyla ilgili yapılan bir doktora çalışmasında kendisine bu şekilde aktarıldığı bizlerle paylaştı. Bu bir tarihi tespitidir. Bu durumu biz tekrar Türk Tarih Kurumumuza da yazarak ilettik. Bundan sonraki yıllarda yapılan görüşmeler sonrası mutabakata vararak Trabzon'un fethinin 15 Ağustos veya hicri olarak hesaplandığında 28 Ağustos olarak kutlayabiliriz."

MEHTERAN TAKIMI KONSER VERDİ

Çelenk sunma töreni ardından etkinlikler Atapark Zağnos Burcu önünde sürdü. Buradaki törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Albay Osman Akyıldız, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, kamu kurumları ve STK'ların temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, genç nesillerin bu tarihi en iyi şekilde bilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Tören düzenlenen yarışmalarda dereye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımının konseri ile sona erdi. Konser esnasında ses sistemi önünde flama tutan bazı öğrenciler yüksek sesten rahatsızlık duyunca kulaklarını elleriyle kapattıkları görüldü.

57 YILLIK YANLIŞ DÜZELTİLİYOR  

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof.Dr. Kenan İnan, kentte her yıl 26 Ekim'de kutlanan fetih tarihinin yanlış olduğunu öne sürdü, gerçek tarihin ise 15 Ağustos olduğunu açıkladı. Trabzon'da 26 Ekim 1960 yılından itibaren kutlanmaya başlanan fetih yıldönümü geçen 57 yılda bu tarihte kutlandı.Tarihçilerin yeniden yaptığı değerlendirme ile fetih yıldönümü kutlama tarihi 57 yıl sonra değiştirilmniş olacak.

DHA

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