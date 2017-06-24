"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Trafik durma noktasına geldi!

24 Haziran 2017, Cumartesi 11:38
Bayram tatili için dün iftar ve sahurdan sonra yola çıkan tatilciler, TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yoğun trafikle karşılaştı. Adıl adım ilerleyen araçlar, tünel girişinde zaman zaman durma noktasına geldi.

TEM'in Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli kesiminde dün başlayan yoğunluk, geceden itibaren artarak devam etti. Sabah saatlerinde tünelden itibaren viyadüklere kadar uzun araç kuyrukları oluştu. Tünelde hız sınırının 70 kilometre olması, tünel ile viyadükler arasındaki rampanın etkisiyle bu bölgede yavaşlayan trafik, zaman zaman tünel girişinde durma noktasına geldi. Bazı araçlar rampayı çıkarken zorlanmaları sonucu arıza yaptı. Sürücüler, emniyet şeridinde durarak araçlarının motorunu su takviyesi yaparak soğutmaya çalıştı. Bayram nedeniyle Karayolları'nın oluşturduğu 6 ekip, bu araçlara anında müdahale ederek gerekli işaretlemeleri yapıp kaza meydana gelmesine karşı önlem aldı. 

Bir sürücü sahurda İstanbul'dan yola çıktığını ve 6 saatte Bolu Dağı Tüneli'ne gelebildiğini söyledi. Başka bir sürücü de saat gece yarısı yola çıkmasına rağmen sabah 09.00'da Bolu Dağı'na ulaştığını belirtti. Sürücüler, tünel çıkışından itibaren daha rahat ilerledi.

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Ramazan Bayramı tatilini geçirecekleri yerlere gitmek için, başta İstanbul olmak üzere Trakya'daki kentlerden yola çıkan sürücüler, Çanakkale Boğazı'ndan geçebilmek için feribot iskelelerinde 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde oluşan uzun araç kuyruklarıyla, tatil yolculuğu çileye dönüştü. 

Dört günlük Ramazan Bayramı tatili için Çanakkale'de dün başlayan yoğunluk, Arife günüyle birlikte had safhaya ulaştı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Trakya'daki kentlerden tatilini geçirecekleri yerlere gitmek için yola çıkanlar, bu sabahtan itibaren feribot iskelelerinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. En büyük yoğunluk ise Çanakkale Boğazı'nın geçildiği Gelibolu-Lapseki, Gelibolu-Çardak, Eceabat-Çanakkale ve Kilitbahir-Çanakkale feribot hatlarında yaşandı. Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde, uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle Eceabat'tan Çanakkale'ye geçmek için sıraya giren tatilcilerin oluşturduğu araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı. Kilye Koyu'nu geçen kuyrukta bekleyen tatilciler, bunaltan sıcak havada feribot beklerken zor anlar yaşadı.

Almanya'nın Hannover kentinden tatilini geçirmek üzere İzmir'e giden Kenan Tekin, aracıyla Eceabat ilçesinde feribot sırası beklerken, "Yollar boştu. Ama feribot kuyruğu var. Burada herhalde yollardakinden daha fazla bekleyeceğiz. Gelibolu'ya baktık, çok yoğundu, o yüzden buraya geldik. Birkaç saat bekleyeceğiz gibi görünüyor" dedi.

Tatilini Gökçeada'da geçirecekler Kabatepe feribot iskelesinde, Bozcaada'ya gidecek olan tatilciler ise Geyikli feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu. Gökçeada'ya gitmek üzere Kabatepe feribot iskelesine gelen tatilciler, yeni uygulanan online bilet sistemine tepki gösterdi. Sürücüler, bu uygulamanın ilk günü olduğunu ve bayram öncesinde böyle bir denemenin yapılmasının talihsizlik olduğunu belirtti.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Gelibolu-Lapseki, Eceabat- Çanakkale, Kilitbahir- Çanakkale, Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada hatlarında toplam 17 feribot ile saatsiz olarak sefer yapıyor.

Bayram tatilcileri adım adım ilerledi

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluğa neden oldu. Bazı kesimlerde araçlar adım adım ilerledi.

Ramazan Bayramı tatilcilerin yola çıkması nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk devam ediyor. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Ankara yönünde yaşanan yoğunluk trafiği yavaşlattı. Bazı kesimlerde araçlar adım adım ilerledi. TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle Körfez ve İzmit gişelerinden D-100 Karayolu'na yönelen sürücüler burada da trafiğin yoğun olduğunu görürken, bayram tatilcileri D-100 Karayolu'nda kent içi trafiğini de etkiledi. Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar ise ulaşımın kısa süreli durmasına neden oldu.

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar Eskihisar-Topçular feribot iskelesinde de yoğunluğa neden oldu. İDO, Eskihisar ile Topçular arasında 17 feribot ile hizmet verirken, iskelede bekleyen araçların feribotlara doğru yöneldiği sırada kısa süreli oluşan araç kuyrukları oluştu. Sürücüler gidiş-dönüş ücretinin 70 TL olması nedeniyle feribotu tercih ettiklerini söyledi.

DHA

Etiketler: ramazan bayramı, tatil
Okunma Sayısı: 315
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    116. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'ye önemli çağrı...

    13 maddelik talep listesi hakkında Katar'dan açıklama

    Trafik durma noktasına geldi!

    ''Ölüsü ya da dirisi artık bulunsun''

    Acı haber Bingöl'den geldi!

    Türkiye’nin ABD Büyükelçiliği önündeki kavga ile ilgili yeni gelişme

    Çin'de büyük musibet: Bir köy toprak altında kaldı!

    ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan Ramazan Bayramı mesajı...

    Mersin'deki 15 Temmuz darbe girişimi davasında karar

    İstanbul'da korkutan patlama!

    ABD'den 'Katar' hakkında yeni açıklama

    Elveda mübarek ve kutlu misafir: Son teravih namazı kılındı...

    Kutsal topraklarda tehlikeli saatler!

    Çarklar borçla dönüyor

    Kudüs’ün kurtarılması herkesin görevi

    Resmi Gazete'de de yayınlandı

    Tahliye olmayı beklerken, sürgün edildik

    Oxford’un araştırması: Yandaş medyaya güven yok

    Gümrük birliği restleşmesi

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Tahliye olmayı beklerken, sürgün edildik
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Buruk Ramazan, buruk bayram
    Genel

    Çarklar borçla dönüyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bayramlardaki ölüm trafiği!
    Cevher İLHAN

    Türkiye’nin adâlet sorunu
    Genel

    Kutsal topraklarda tehlikeli saatler!
    Mehmet KARA

    “Toplum dökülüyor!”
    📷
    Genel

    Gazetemi engelleme
    Faruk ÇAKIR

    Adliye koridorlarında huzur aramak
    Genel

    Resmi Gazete'de de yayınlandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.