Trafik durma noktasına geldi!

Bayram tatili için dün iftar ve sahurdan sonra yola çıkan tatilciler, TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yoğun trafikle karşılaştı. Adıl adım ilerleyen araçlar, tünel girişinde zaman zaman durma noktasına geldi.

TEM'in Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli kesiminde dün başlayan yoğunluk, geceden itibaren artarak devam etti. Sabah saatlerinde tünelden itibaren viyadüklere kadar uzun araç kuyrukları oluştu. Tünelde hız sınırının 70 kilometre olması, tünel ile viyadükler arasındaki rampanın etkisiyle bu bölgede yavaşlayan trafik, zaman zaman tünel girişinde durma noktasına geldi. Bazı araçlar rampayı çıkarken zorlanmaları sonucu arıza yaptı. Sürücüler, emniyet şeridinde durarak araçlarının motorunu su takviyesi yaparak soğutmaya çalıştı. Bayram nedeniyle Karayolları'nın oluşturduğu 6 ekip, bu araçlara anında müdahale ederek gerekli işaretlemeleri yapıp kaza meydana gelmesine karşı önlem aldı.

Bir sürücü sahurda İstanbul'dan yola çıktığını ve 6 saatte Bolu Dağı Tüneli'ne gelebildiğini söyledi. Başka bir sürücü de saat gece yarısı yola çıkmasına rağmen sabah 09.00'da Bolu Dağı'na ulaştığını belirtti. Sürücüler, tünel çıkışından itibaren daha rahat ilerledi.

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Ramazan Bayramı tatilini geçirecekleri yerlere gitmek için, başta İstanbul olmak üzere Trakya'daki kentlerden yola çıkan sürücüler, Çanakkale Boğazı'ndan geçebilmek için feribot iskelelerinde 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde oluşan uzun araç kuyruklarıyla, tatil yolculuğu çileye dönüştü.

Dört günlük Ramazan Bayramı tatili için Çanakkale'de dün başlayan yoğunluk, Arife günüyle birlikte had safhaya ulaştı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Trakya'daki kentlerden tatilini geçirecekleri yerlere gitmek için yola çıkanlar, bu sabahtan itibaren feribot iskelelerinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. En büyük yoğunluk ise Çanakkale Boğazı'nın geçildiği Gelibolu-Lapseki, Gelibolu-Çardak, Eceabat-Çanakkale ve Kilitbahir-Çanakkale feribot hatlarında yaşandı. Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde, uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle Eceabat'tan Çanakkale'ye geçmek için sıraya giren tatilcilerin oluşturduğu araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı. Kilye Koyu'nu geçen kuyrukta bekleyen tatilciler, bunaltan sıcak havada feribot beklerken zor anlar yaşadı.

Almanya'nın Hannover kentinden tatilini geçirmek üzere İzmir'e giden Kenan Tekin, aracıyla Eceabat ilçesinde feribot sırası beklerken, "Yollar boştu. Ama feribot kuyruğu var. Burada herhalde yollardakinden daha fazla bekleyeceğiz. Gelibolu'ya baktık, çok yoğundu, o yüzden buraya geldik. Birkaç saat bekleyeceğiz gibi görünüyor" dedi.

Tatilini Gökçeada'da geçirecekler Kabatepe feribot iskelesinde, Bozcaada'ya gidecek olan tatilciler ise Geyikli feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu. Gökçeada'ya gitmek üzere Kabatepe feribot iskelesine gelen tatilciler, yeni uygulanan online bilet sistemine tepki gösterdi. Sürücüler, bu uygulamanın ilk günü olduğunu ve bayram öncesinde böyle bir denemenin yapılmasının talihsizlik olduğunu belirtti.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Gelibolu-Lapseki, Eceabat- Çanakkale, Kilitbahir- Çanakkale, Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada hatlarında toplam 17 feribot ile saatsiz olarak sefer yapıyor.

Bayram tatilcileri adım adım ilerledi

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluğa neden oldu. Bazı kesimlerde araçlar adım adım ilerledi.

Ramazan Bayramı tatilcilerin yola çıkması nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk devam ediyor. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Ankara yönünde yaşanan yoğunluk trafiği yavaşlattı. Bazı kesimlerde araçlar adım adım ilerledi. TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle Körfez ve İzmit gişelerinden D-100 Karayolu'na yönelen sürücüler burada da trafiğin yoğun olduğunu görürken, bayram tatilcileri D-100 Karayolu'nda kent içi trafiğini de etkiledi. Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar ise ulaşımın kısa süreli durmasına neden oldu.

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar Eskihisar-Topçular feribot iskelesinde de yoğunluğa neden oldu. İDO, Eskihisar ile Topçular arasında 17 feribot ile hizmet verirken, iskelede bekleyen araçların feribotlara doğru yöneldiği sırada kısa süreli oluşan araç kuyrukları oluştu. Sürücüler gidiş-dönüş ücretinin 70 TL olması nedeniyle feribotu tercih ettiklerini söyledi.