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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Trafik kazaları yüzde 5 arttı

01 Mart 2018, Perşembe 12:26
Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, trafik kazalarının geçen yıl ocak ayına göre yüzde 5 artış gösterdiği bildirildi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak ayında yaşanan trafik kazalarının, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 5 artış göstererek 32 bin 256 olduğunu kaydetti. 

Apaydın, yazılı açıklamasında, ocak ayında 74 bin 769 aracın trafikten men edildiğini, sürücülere 101 milyon 315 bin 914 lira, araç plakalarına 176 milyon 94 bin 723 lira ceza uygulandığını kaydetti. 

Söz konusu ayda yaşanan trafik kazalarının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artış göstererek 32 bin 256'ye yükseldiğine işaret eden Apaydın, "Kazalarda yaralananların sayısı yüzde 15 artarak 20 bin 306, ölenlerin sayısı yüzde 35 artışla 252 olarak kayıtlara geçti." ifadesini kullandı.

Apaydın, ocakta gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısının 2017'nin aynı ayına kıyasla bin 899 artışla 12 bin 359'a ulaştığına dikkati çekerek, bu kazaların yüzde 75'inin yerleşim yerlerinde kalanının ise yerleşim yeri dışında meydana geldiğini ifade etti. 

İstanbul'da bin 325, Ankara'da 851, İzmir'de 712, Antalya'da 571 ve Bursa'da 453 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşandığını belirten Apaydın, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının en az olduğu illeri ise Hakkari, Muş, Bayburt, Tunceli ve Ardahan şeklinde sıraladı. Apaydın, 22 ildeki kazaların ölümle sonuçlanmadığını bildirdi. 

Apaydın, yerleşim yerlerinde yaşanan kazalarda 93, yerleşim yeri dışındaki kazalarda ise 159 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğine işaret etti.

Oluş şekillerine göre değerlendirildiğinde kazaların en çok yandan ve arkadan çarpma, yayaya çarpma, yoldan çıkma, devrilme, savrulma ve takla atma şeklinde yaşandığı bilgisini veren Apaydın, kazaların yüzde 88'nin sürücülerden kaynaklandığının altını çizdi.

Apaydın, sürücü kusurlarının başında araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamanın geldiğini belirterek, "Toplumun can ve mal güvenliği için kazalara sebebiyet veren sürücü kusurlarını ortadan kaldırmalı ve kurallara harfiyen uymalıyız." ifadesini kullandı. 

Alkollü araç kullananlara yönelik verileri de paylaşan Apaydın, bu gerekçeyle ocak ayında 11 bin 387 işlem yapıldığını kaydetti. 

AA

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