Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Trakya'da kar yağışı başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı başladı. Edirne'de, hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki vatandaşlar da kar yağışının başlamasıyla öz çekim yaptı. Birçok Osmanlı mirasının olduğu kent merkezinde kar yağışı tarihi eserlerle seyirlik görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Edirne'de, kar yağışının aralıklarla devam edeceği belirtildi. Öte yandan, Kırklareli'nde de kar yağışı etkili oluyor. Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı karayolunda kar yağışını etkili oluyor. Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla süreceği kaydedildi. AA

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