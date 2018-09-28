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28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

"Tropik Fırtına" İstanbul'u da etkileyecek mi?

28 Eylül 2018, Cuma 18:29
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, beklenen tropik fırtına için, "İstanbul için büyük bir risk gözükmüyor. Daha çok Güney Ege ve Antalya'nın batısında görülecek" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Tropik Fırtına" uyarısının ardından son veriler üzerinden değerlendirme yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Akdeniz üzerinde, Yunanistan'da yıkım yapacak gibi görünüyor" dedi.

"Mora Yarım Adası'nda, güneyine doğru kuvvetli rüzgarla birlikte kuvvetli yağışlar da var" diyen Tek, "Akdeniz'de meydana gelmesinin sebebi yüksek deniz suyu sıcaklığı. Deniz suyu sıcaklığının 26 derecenin üzerine çıktığı, yazdan kışa geçildiği dönemlerde görülüyor. Yarın yine Yunanistan'da devam edecek" diye konuştu.

PAZAR GÜNÜ DAHA ÇOK EGE KIYILARIMIZDA GÖRÜLECEK

Adil Tek,  şöyle devam etti:

 ''Orta Akdeniz’de  özellikle İtalya’nın güneyinde  oluşan tropik bir siklon, tropik bir kasırga da diyebiliriz. Oradaki yüksek deniz suyu sıcaklığından kaynaklanan, bizim üzerimizden geçen soğuk havanın etkisiyle bu yapı orada oluştu. Şu anda Yunanistan’ın  güneyine Mora Yarımadasına doğru hareket ediyor. Bugün akşam saatlerinde ve özellikle yarın için Yunanistan’ın güneyinde etkili olacak. Pazar günü daha çok bizim Ege kıyılarımızda kendini gösterecek. Tabii burada daha kuvvetli olan yapı Ege kıyılarına yaklaştıkça biraz daha sönümlenmiş olacak. Bunun en önemli sebebi Ege’deki deniz suyunun sıcaklığının 23-24 dereceler civarında olması.  Bu yapıyı besleyecek mekanizmalardan bir tanesi deniz suyu sıcaklığı, o yüzden deniz suyunun sıcaklığı düştükçe yapının kuvveti azalacaktır. Deniz üzerindeki hızı özellikle Muğla, Fethiye açıklarında, aslında sistem merkezi Rodos ve Girit üzerine oturuyor. Deniz üzerinde 100-110 km'ye  kadar çıkacak, Kara üzerinde rüzgar şiddetinin 80-90 km civarında olacağını tahmin ediyoruz'' şeklinde devam etti.

MARMARİS, FETHİYE VE ANTALYA'NIN BATISI

"Daha çok fırtınadan ziyade kuvvetli yağışlar etkili olacak" diye uyarıda bulunan Tek; ''İlk önce etkilenecek bölge Ege’nin güney kesimleri, Marmaris, Fethiye, Antalya’nın batısı, aslında İzmir’in güneyine kadar olan kısımlar için bu yapı etkisini gösterecek ama daha çok fırtınadan ziyade kuvvetli yağışlar etkili olacak. Bu tür yapılar daha önce de bu bölgede meydana geldi ama bu sene özellikle deniz suyunun yüksek sıcaklığı yapının daha da kuvvetlenmesine sebep oldu. Eski dönemlerde Orta Akdeniz’den gelen sistemler vardı, bu mevsimlerde, onlar biraz daha alçak basınç sistemleri şeklindeydi ki, çok kuvvetli rüzgarlar üretmiyordu. Bu seneki yapı kuvvetli rüzgarları üretiyor'' dedi.

İSTANBUL VE MARMARA İÇİN RİSK GÖZÜKMÜYOR

Çanakkale, Balıkesir ve Bursa illerinde kuvvetli yağışlar oluşturması çok kuvvetle muhtemel diye konuşan Tek; ''İstanbul ve Marmara için çok büyük riskler gözükmüyor. Marmara’nın daha çok güney kesimlerinde bu riskli hava kendini gösterecek, daha çok da yağışlar şeklinde özellikle Çanakkale, Balıkesir ve Bursa illerinde kuvvetli yağışlar oluşturması çok kuvvetle muhtemel. İstanbul’da yine yağmur şeklinde yağış alacak yerler arasında. İstanbul’da fırtına oluşmayacak. Çünkü geçen hafta İstanbul’da oluşan fırtına bundan daha yüksekti. Özellikle boğazın kuzey girişinde esen rüzgarın şiddeti  80-90 KM’ye kadar çıktı'' şeklinde konuştu.

DHA

Etiketler: istanbul, tropik fırtına
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