TSK'dan hava harekatı

ADIYAMAN kırsalında belirlenen terör örgütü PKK'ya ait hedefler, düzenlenen hava operasyonuyla imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen silah mevzileri, barınak ve sığınaklara yönelik Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Hedeflerin imha edildiği kaydedilen açıklamada, görevlerini başarıyla tamamlayan uçakların emniyetle üslerine döndükleri de vurgulandı. DHA

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