Tüketiciyi aldatan acentalara ceza verilecek

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tüketicileri aldatan seyahat acentaları için cezalar yeniden düzenlendi.

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği ile seyahat acentesi meslek ilkelerine aykırı davranan, tüketicileri aldatan, seyahat acentesi sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketleriyle huzur, sükun ve çalışma düzenini bozucu eylem ve davranışlarda bulunan üyelere verilen cezalar yeniden düzenlendi.

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Birliğin görev, faaliyet ve teşkilat yapısını düzenlemeyi, seyahat acentelerinin mesleki gelişimi ile mesleki etik ve dayanışmasını korumak üzere gerekli önlemleri almayı, Birlik ve üyelerinin Bakanlık ve turizm sektörünün kurum ve kuruluşları ile olan ilişkilerini düzenliyor.

Yönetmelikle, seyahat acentesi kuruluşunu gerçekleştiren her işletmenin üye olmak zorunda olduğu, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) görev ve yetkileri de yeniden belirlendi.

Buna göre Birlik, mesleğin gelişimi ve ilkelerinin belirlenip uygulanması ile üyelerin dayanışmasını sağlayacak, seyahat acentesinin kuruluşundan itibaren iş yeri ve personelinin nitelikleri ile adres değişikliği ve benzeri idari işlemler dahil gerekli denetimleri, inceleme ve değerlendirmeleri yapacak.

TÜRSAB ayrıca, mesleğin gelişimini olumsuz etkileyecek durum ve olaylara karşı önlem alacak, üyeleri arasında ve seyahat acenteliği mesleğini etkileyecek turizm sektörü faaliyetlerinde haksız rekabetin oluşmasını önleyecek, haksız rekabet eylemlerine karşı gerekli önlemleri alacak, bu konuda idari ve yargı yollarına başvuracak, belgesiz faaliyetleri önlemek amacıyla gerekli tespitleri yapacak, tespit ettiği belgesiz faaliyetler hakkında suç duyurusunda bulunacak ve ilgililere karşı diğer hukuki yollara başvuracak.

TÜRSAB, seyahat acentelerinin turizm müesseselerinde yaptırdıkları rezervasyonların mevzuata uygun olup olmadığını tetkik etme, seyahat acenteliği konusunda bilirkişilik yapma görevlerini de yürütecek.