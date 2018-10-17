Bu sene Türkiye’de beşincisi düzenlenen Sosyal Fayda Zirvesi, 15 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirildi.

Küresel öneme sahip meselelerin ele alındığı toplantıda, dünyanın geleceğine dair kaygıları olan sanat ve iş dünyasından isimler konuşmalar yaptı. Türkiye’de beşincisi gerçekleştirilen Sosyal Fayda Zirvesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve TBWA For Good iş birliğinde Doğan Holding platin sponsorluğunda, 15 Ekim’de Hilton Bosphorus İstanbul Convention Center’da gerçekleştirildi. Bütün gün boyu süren faaliyette, Türkiye’den ve dünyadan sosyal fayda odaklı ünlü isimler ile çok sayıda değişim mimarı, iyilik hakkında konuştu. UNDP Türkiye, 17 küresel kalkınma hedefinin 169 alt başlığına ait Türkçe logoları da ilk kez bu zirvede tanıttı.

Dünyanın sonuna yaklaşıyoruz

Sosyal Fayda Zirvesi’nin 2018 İstanbul ayağında sunuculuk yapan Halit Ergenç, “Bizler dünyayı kurtarabilecek son nesiliz. Sadece dünyaya değil, hayvanlara, diğer insanlara ve en önemlisi kendimize kötü davranıyoruz. İnanılmaz bir tüketim çılgınlığı içerisindeyiz. Dünyanın tüm bilgisine sahipken bir yandan da cehalete mahkûmuz. Dünyanın sonuna doğru büyük bir hızla yaklaşıyoruz” diyerek açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

2030’da dünyanın nasıl bir yer olacağını hayal edelim

Gökçe Bahadır, Harun Tekin, Mert Fırat, Serenay Sarıkaya ve Yekta Kopan gibi sanatçıların da konuşmacı olarak yer aldığı faaliyette UNDP Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi de “Bugün buraya hep birlikte gezegenimizin 2030’da nasıl bir yer olacağını hayal etmeye ve sizlerin dünyanın 2030 yılındaki haliyle ilgili fikirlerinizi almaya geldik” dedi.

İstanbul - Yeni Asya / Seyhan Şentürk