Tüm iç hat deniz otobüsü seferleri iptal!

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal edildiği duyurdu.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen diğer seferler de şöyle; 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü 08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri DHA

Okunma Sayısı: 273

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.