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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

01 Mart 2018, Perşembe 18:00
Bursa'da, TRT Belgesel kanalında yayınlanacak bir program için 2 defa 300 kilogram dinamit yerleştirilerek patlatılan 13 katlı bina, tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı.

TRT Belgesel kanalında yayınlanacak "Bakalım işe yarayacak mı?" adlı programda "Depremde yaşam üçgeni oluşturmaya yarayacak bir eşya var mı?" sorusuna cevap aramak için Osmangazi ilçesindeki 13 katlı boş bir binanın ilk 3 katına uzmanlarca 300 kilogram dinamit yerleştirildi.

Patlama nedeniyle bina çevresinde önlem alınırken, çekim ekibinin hazırlıklarının ardından gerçekleştirilen ilk patlatma sonucunda bina yıkılmadı.

Ekipler, yerleştirilen dinamitlerin bir kısmının patlamadığını tespit edince ikinci deneme gerçekleştirildi. Bu denemede de bina yıkılmayınca, belgesel çekimleri bir başka tarihe ertelendi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan programın yapımcısı Serkan Bıçakçı, bu çalışmayla "Depremde yaşam üçgeni oluşturmaya yarayacak bir eşya var mı?" sorusunun cevabını aradıklarını söyledi.

Kontraplak ile kağıdın ezilmeye ve kırılmaya dayanıklı ürünler olduğunu bildikleri için bunlardan birer sehpa ürettiklerini ifade eden Bıçakçı, "Daha sonra da bunların altına vitrin mankenleri koyarak binamızın içine yerleştirdik. Gerçek bir yıkımda bunlar 'yaşam üçgeni oluşturacak mı' diye de bugün buraya bir yıkım gerçekleştirmek için geldik. Bu, dünya patlatmayla yıkım literatürüne girebilecek bir çalışma." dedi.

"Bu binanın içinde tuğla yok, o yüzden çok ama çok sağlam bir yapı"

Normalde binaların sadece kolon, kiriş ve zemin kısımlarında beton ve demir olduğunu belirten Serkan Bıçakçı, şunları söyledi:

"Bu binanın bütün duvarları beton ve demirden imal edilmiş. Yani bu binanın içinde tuğla yok, o yüzden çok ama çok sağlam bir yapı. 300 kilogram dinamit patlattık. İnmesini bekliyorduk, inmedi. Çünkü birinci patlatmada parçalanan duvarlardan bir tanesi muhtemelen diğer katlara giden kabloları kesti, parçaladı. O malzemeyi ikinci bir patlatma yaparak imha etmek zorunda kaldık. Hepsi birden patlasaydı muhtemelen yıkılacaktı. Bütün planlarımız ve hesaplarımız o yöndeydi. Yıkıldıktan sonra eğer bizim eşyalarımız bir yaşam üçgeni oluşturmaya yaradıysa, AFAD ekipleriyle gidip içeride enkazı kaldırarak sonucu görmeye çalışacaktık."

Patlamalarla binaya biraz hasar verdiklerini anlatan Bıçakçı, "Gerçi çok fazla hasar veremedik hala olduğu gibi yerinde duruyor. Birkaç gün içinde uzmanlarımız tekrar girecekler, patlayıcı mühimmat yerleştirecekler ve yeniden patlatacağız. Bu sefer kablolarımızı daha sağlam yerlere çekeceğiz. İnşallah kopmayacaklar ve tek seferde yıkıp, testimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

AA

Etiketler: bursa, bina, yıkım
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