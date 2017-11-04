Tunceli'de çok sayıda silah mühimmat ve patlayıcı bulundu

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Nazimiye'nin Dereova kırsal kesiminde sürdürülen operasyonlarda, arazi arama-tarama çalışmaları sırasında ele geçirilen silah, patlayıcı ve mühimmatlarla ilgili Tunceli Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye ilçemiz Dereova kırsalında yapılan operasyonda harabe bir ev içerisinde; 1 adet RPG-7 roketatar, 4 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 1 adet anti-personel mühimmatı, 6 adet sevk fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 268 adet kalaşnikof mühimmatı, 150 adet bixi mühimmatı, 94 adet M-16 mühimmatı, 35 kg amonyum nitrat, 16 adet büyük pil, 1 adet el dürbünü, 1 adet kamera, 2 adet el telsizi, 7 adet el yapımı patlayıcı düzeneği anahtarı, 1 adet izole bant, 4 adet şarjör kılıfı, 1 adet akü, ve çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürümektedir." DHA

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