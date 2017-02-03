Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda, 9 piknik tüpü ile tıbbi ve yaşamsal malzemenin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca merkez Merment Deresi mevkisinde operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Oruç-56 operasyonu kapsamında 9 piknik tüpü ve teröristlere ait çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Malzemeler olay yerinde imha edilmiştir." ifadeleri yer aldı. AA

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