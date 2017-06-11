"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Turizmcilerden 'Bayram tatili uzatılsın' çağrısı

11 Haziran 2017, Pazar 17:31
Marmaris'teki turizmci ve esnaflar, Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması için hükümete çağrıda bulundu. Turizmciler, tatilcileri de mağdur olmamaları için ön rezervasyonda geç kalmamaları konusunda uyardı.

Marmaris'teki turizmci ve esnaf, 24-27 Haziran tarihleri arasındaki 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması için iktidara çağrıda bulundu. Çağrıda; bayram tatilin 3 gün uzatılarak hafta sonu ile birlikte 9 güne çıkarılmasının turizmde biraz olsun hareketlilik getirebileceği belirtildi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, şöyle dedi:

"Eğer hükümet tatili bir hafta uzatırsa iç pazar ve turizm sektöründe olumlu dönüş olacaktır. Bir an önce hükümet tatilin uzatılması yönünde karar almasını istiyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımız sıkıntı yaşamamaları için ön rezervasyonların yaptırmaları gerek. Hükümetle, tatilin uzatılması için görüşmelerimiz devam etmektedir. İktidarın Muğla temsilcileri ile bayram tatilinin uzatılması çağrımız paylaşarak Ankara'ya iletilmesi için girişimlerde bulunduk."

AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve AKP Muğla İl Başkanı Kadem Mete, esnaf ve turizmcilerden gelen bayram tatilinin uzatılmasıyla ilgili talepleri partilerinin genel merkezine ileteceklerini söyledi.

Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı İşadamı Salih Tunç da turizmciler olarak tatilin uzatılmasını istediklerini vurgularken, şöyle devam etti:

"Ramazan Bayramı 9 gün olduğunda bölge ekonomisine ciddi kazanç olacağını düşünüyorum. Önceki yıllarda bayram tatilinin uzatılmasının bereketini hep birlikte yaşadık. Yabancı turist açığımızı tatilcilerimizle kapatacağımıza inanıyorum. Hükümet yetkililerine çağrımız ise bir an önce Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanmalıdır."

Marmaris'teki 5 yıldızlı bir oteller zincirinin temsilcisi Umut Gültekin de "Bu tarz özel tarihlerde misafirlerin daha uzun tatil yapması bizim için avantaj. Bir an önce karar alınarak bayram tatilinin uzatılma açıklaması yapılmalıdır. Uzatılma kararı alındığı takdirde bölge turizmine ciddi ekonomik katkısı olacaktır" dedi. Restoran İşletmecisi Mustafa Dağ da "Bayram tatili uzatıldığı takdirde ekonomik yöndenh esnaf için ciddi katkısı olacaktır" dedi.

Kafeterya işletmecisi Gülşen Deniz, "Önceki yıllarda bayram tatilinin uzatılmasıyla ekonomik kazancımız arttı. Bu bayram ve önümüzdeki bayram için de tatilin uzatılma kararı alınmalıdır" diye konuştu. Aşçı Melahat Özdemir ve market işletmecisi Kadir Kaplan, bayram tatilinin 9 güne çıkartılması halinde herkes için iyi olacağını söyledi.

Okunma Sayısı: 432
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    110. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

    Demirel hatırası

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

    Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

    Demirel’e, İsrail faturası

    Enflasyon maaş zamlarını eritti

    Ege sallanmaya devam

    Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

    “Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

    Aziz Sancar'dan evrim yorumu

    Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

    Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

    Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

    Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

    Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

    Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

    Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

    Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

    Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
    Mehmet KARA

    AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
    Genel

    ''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
    Genel

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
    Genel

    Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
    Cevher İLHAN

    “Yapay ve kumpas kriz”
    Genel

    Demirel’e, İsrail faturası
    Genel

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
    Genel

    Demirel hatırası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.