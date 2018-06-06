Türk doktorlar Çeçenistan'da göz ameliyatı yapacak

Yeryüzü Doktorları Derneği ile Grozni arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde Türk göz doktorları Çeçenistan’da 100’ü aşkın ücretsiz ameliyat yapacak.

Çeçenistan Sağlık Bakanlığı'ndan bir kaynak "Doktorlar çalışmalara başladı, 100'ü aşkın ameliyat yapılması planlanıyor" dedi. Kaynağa göre, Türk doktorlar gerekli tüm koşulların sağlandığı Gudermes Merkez Hastanesi'nde hasta kabul ve ameliyatlarını gerçekleştiriyor. Çeçenistan yönetimi ile Yeryüzü Doktorları Derneği arasında geçen yıl İstanbul'da imzalanan memorandum çerçevesinde sonbaharda Türk doktorlar Çeçenistan'da 120 göz ameliyatı yapmıştı. Sputnik Türkiye

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