"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Türkistanlı muhacirler terör saldırılarını kınadı

22 Ocak 2017, Pazar 17:23
İSTANBUL'da yaşayan Özbek, Uygur, Kazak, Kırgız, Tacikler, Türkiye’de meydana gelen terör saldırılarından duydukları üzüntüyü dile getirerek, başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini kınadı.

Kendilerine yönelik önyargıların oluştuğuna dikkat çeken Türkistanlı muhacirler, Türkiye’ye karşı duydukları kardeşlik bağlarını göstermek için Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Üsküdar’daki Mihrimah Sultan Cami önünde gerçekleşen eylemde “Özbek, Uygur, Kazak, Tacik, Kırgız yabancı değil bir milletiz”, “Türk milletine ırkçılık yakışmaz” şeklinde pankartlar açan grup, “DEAŞ İslam’a düşmandır”, “Müslüman terörist olmaz”, “Terörizm insanlık suçudur” yazılı dövizler taşıdı.

“NASIL ‘İSLAMİ TERÖRİST’ OLMAZSA ‘ORTA ASYALI TERÖRİST’ DE OLMAZ”

Son zamanlarda meydana gelen bütün terör saldırılarının Türkiye’yi hedef aldığını söyleyen Türkistan-der Başkan Yardımcısı Namoz Normumin yaptığı basın açıklamasında “Bu cinayetlere Orta Asya kökenli bazı kişilerin de karışmış olmasından üzüntümüz büyüktür. Ancak her topluluktan suçluların çıkması mümkündür. Bunun için ‘Katilin dini, ırkı, ülkesi olmaz’ diyoruz. Nasıl ‘İslami terörist’ olmazsa ‘Özbek terörist’, ‘Orta Asyalı terörist’ denilmesi de ciddi bir sapmadır” diye konuştu. Türkiye’yi ve halkını kardeş olarak gördüklerini vurgulayan Normumin “Yılbaşı gecesi Beşiktaş’ta katliam yapan kişiyi ve örgütünü Türkistanlılar camiası olarak lanetle kınıyoruz. Kendisine ne ad verirse versin, DEAŞ veya diğer bütün silahlı grupları şiddet yollarını ve eylemlerini reddediyoruz. Bunlardan beri olduğumuzu bir kere daha, açık ve net olarak ilan ediyoruz” dedi.

“DEAŞ VE BENZERİ TÜM ÖRGÜTLERİ KINIYORUZ” 

Türkistan-der Başkanı Burhan Kavuncu ise “Türkiye’ye saldıran, Türk halkına savaş açmış terör örgütleri hangi isim altında olursa olsun, kim olursa olsun, ister İslami adı kullansın, ister Özbek, ister Tacik, ister Türkistanlı olsun bunlara lanet ediyor, kınıyoruz. Türkiye’ye savaş ilan etmiş olan DEAŞ örgütünü ve onun benzerlerini kınıyoruz” dedi.

“ÖZBEK OLDUĞUMUZ İÇİN SIKINTI YAŞAMAYA BAŞLADIK”

8 senedir Türkiye’de yaşayan Özbek Abdullah Genç, terör olaylarından sonra günlük yaşamında sıkıntı yaşamaya başladığını belirterek, “Türk milleti misafirperver bir halk olarak bizi kabul etti. Biz burada sıkıntı olmadan yaşıyoruz ama son olaylarda medyada Özbek isminin öne çıkması bizi çok üzüyor, rahatsız ediyor. Mahalle de gezerken, ev kiralarken Özbek olduğumuz için sıkıntı yaşamaya başladık” dedi. 6 senedir Türkiye’de olan Bilal Abdülmecid ise emlakçıların kendilerine ev kiralamak istemediklerini anlatarak “Arkadaşıma sırf Özbek olduğu için emlakçı ev vermedi, ‘kusura bakmayın’ dedi. Sonuçta her millete terörist ve kötüler olduğu gibi bizden de çıkıyor. Ama onlarla bizim uzaktan yakından alakamız yok. Terörün ırkı, dini, milleti yoktur” diye konuştu.

KUYRUĞA GİRİP, KAN VERDİLER 

Basın açıklamasının ardından eyleme katılanlar Üsküdar meydanında bulunan Kızılay’a Kan Bağışı Merkezine gitti. Türkiye'ye kardeşlik duygularını göstermek isteyen eylemciler kuyruğa girerek kan bağışında bulundu.

DHA

Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AKP İstanbul binasına saldıran terörist ölü olarak ele geçirildi

    Anayasa anketi: Vatandaşın haberi yok

    Şehit cenazesinde protokol krizi

    CHP'den flaş karar!

    Bahçeli'den referandum açıklaması

    Emniyet ve AKP İl Başkanlığına saldıran terörist yakalandı

    13 milyon lira tazminat istemiyle dava açtı!

    ''Kulağımıza gelen bazı söylemler rahatsız edici"

    Yoğun bakıma alınmıştı: İlhan Cavcav tedavi gördüğü hastanede öldü

    Fırat Kalkanı'nın 152. gün bilançosu

    Kritik toplantıya doğru...

    Beyaz Saray'ın yeni sözcüsünden ilk açıklama: ''Yanlış ve utanç verici''

    Bu da oldu: Yürekleri sızlatan olay Van'da yaşandı!

    Papua Yeni Gine 7,9'la sarsıldı!

    Trump’a en anlamlı tepki

    Resmi Gazete'de yayınlandı

    İsrail, Trump’ı Kudüs’e davet etti: “Her zaman İsrail'in yanında durdun''

    ''Türkiye, anahtar öneme sahip Avrupa müttefikidir''

    Referanduma da OHAL’de gidiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP-MHP kaybetti, sınav sırası millette
    Genel

    Referanduma da OHAL’de gidiyoruz
    Faruk ÇAKIR

    Trump’a en anlamlı tepki
    Genel

    ''Kulağımıza gelen bazı söylemler rahatsız edici"
    Genel

    CHP'den flaş karar!
    Genel

    Resmi Gazete'de yayınlandı
    Genel

    ''Türkiye, anahtar öneme sahip Avrupa müttefikidir''
    Genel

    Bu da oldu: Yürekleri sızlatan olay Van'da yaşandı!
    Genel

    13 milyon lira tazminat istemiyle dava açtı!
    Genel

    Beyaz Saray'ın yeni sözcüsünden ilk açıklama: ''Yanlış ve utanç verici''

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.