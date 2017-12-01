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Türkiye'de en pahalı ''taşınma fiyatı''na sahip şehir oldu

01 Aralık 2017, Cuma 11:38
İstanbul'da son 1 yılda üçüncü köprü civarına taşınma talebi yüzde 54 artış gösterirken, bu bölgede en çok Arnavutköy tercih edildi.

Online hizmet sektöründe faaliyet gösteren Armut'un, evden eve nakliye alanında özelleşmiş girişimi Rahat Taşın tarafından 151 bin 79 taşınma talebinin incelenmesi ile hazırlanan "Türkiye Taşınma Dosyası" raporundan derlediği bilgilere göre, taşınma hareketliliğini etkileyen faktörler arasında mevsimler başı çekti.

Kış aylarının başladığı yılın son çeyreğinde 28 bin 15 olan taşınma talebi, hava koşullarının sertleştiği ilk çeyrekte 27 bin 830'a düştü. Bahar aylarının gelmesi ile taşınma hareketliliğinde canlanma gözlenirken, 2. çeyrekte taşınma talepleri 43 bin 691'a yükseldi.

Taşınma talepleri, yaz döneminde ise okulların kapanması ve memur tayinlerinin etkisiyle 3. çeyrekte 51 bin 543'e çıktı.

Böylece taşınma hareketliliğinde, kış ayları "en durgun", yaz ayları ise "en canlı" dönem olarak öne çıktı.

Taşınma faaliyetlerinin 3'te 1'i İstanbul'da

Türkiye genelinde gerçekleşen tüm taşınma taleplerine bakıldığında toplam faaliyetlerin yaklaşık üçte birinin İstanbul'da gerçekleştiği görüldü.

Taşınma faaliyetlerinin yüzde 35'inin gerçekleştiği İstanbul'u, yüzde 15'le Ankara, yüzde 8'le İzmir takip etti. Böylece söz konusu 3 il; ülke genelindeki taşınma hacminin yüzde 58'ini oluşturdu.

Bu 3 il arasında, ev büyüklüğüne göre şehir içi taşınma maliyetleri incelenerek ulaşılan ortalama fiyatlara bakıldığında, taşınma ücretlerinin en ucuz Ankara'da olduğu gözlendi. Öte yandan İstanbul ise hem şehir büyüklüğü hem de köprü geçme maliyeti nedeniyle Türkiye'de en pahalı taşınma fiyatına sahip il oldu.

İstanbul'da "1+1" ev için 779 TL olan ortalama taşınma maliyeti, İzmir'de 673 TL, Ankara'da ise 620 TL düzeyinde bulunuyor. Söz konusu maliyet "2+1" ev için İstanbul, İzmir ve Ankara'da sırasıyla bin 70 TL, 921 TL ve 846 TL olarak belirlendi. Ortalama taşınma maliyetleri "3+1" ev için ise İstanbul'da bin 445 TL, İzmir'de bin 109 TL ve Ankara'da 983 TL seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul en çok sahil şeridine göç verdi

İstanbul'dan yapılan şehirler arası taşınmaların ağırlıklı olarak sahil şeridine gerçekleştirildiği görüldü. Bu bölgede taşınmaların en çok yapıldığı yer ise Bodrum oldu. İstanbulluların en çok tercih ettiği iller arasında yüzde 11'le İzmir, yüzde 10'la Ankara, yüzde 6'yla da Muğla ve Antalya yer aldı.

AA

Etiketler: istanbul, taşınma
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