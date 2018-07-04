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4 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Türkiye’de her gün 32 çocuk kayboluyor

04 Temmuz 2018, Çarşamba 00:14
Son günlerde giderek artan kayıp çocuk vakalarının, AKP iktidarı tarafından 16 yıldır sürekli göz ardı edilen önemli bir sorun olduğuna değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, TÜİK’in 81 ilde yaptığı araştırmanın verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre iktidarın ‘çocuk istismarı’ denilince sorunu sadece fizikî ve cinsel şiddet boyutunda ele aldığını söyledi.

Yeterli çalışma yapılmadı

Çocuk istismarının acı ve endişe verici bir alanı tanımladığını belirten İlgezdi, iktidarın ve konuyla ilgili bakanlıkların kendilerinde bulunan verileri paylaşmadığını söyledi: “Oysa çocuklarımızın kaybolma nedenlerini, bulunma oranlarını, bulunma sürelerini, kaybolan çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik durumlarını, eğitim düzeylerini, aile yapılarını bilmiyoruz. Bilmiyoruz çünkü bu konuda yeterli bir veri çalışması yapılmadı. Elde olan verileri ise ilgili bakanlıklar bizlerle paylaşmıyorlar. Oysa 23’ncü dönemde TBMM’de kurulan ‘Kayıp Çocuklar, Çocukların Mağdur Olduğu Sorunlar ve Alınması Gereken Önlemler Komisyonu’ raporunda, ‘Kolluk kuvvetlerinin kayıp çocuklar ile ilgili tuttuğu bilgileri yıllık olarak bir araya getirerek rapor etmesi, varsa düzelmeleri tesbit ederek ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşması yapılan müdahale çalışmalarının etkililiğini değerlendirme ve ileriye dönük planlamalar için önemlidir’ önerisi yer alıyordu.”

Silvan’dan da kayıp haberi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinin Malabadi Mahallesi’nde  geçtiğimiz sabah 05.00’da hayvanlarını otlatmak için evden çıkan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz’dan haber alınamadı. Öğlen saatlerinde kardeşinin yemek götürdüğü Yusuf’un hayvanların olduğu bölgede olmadığı fark edildi. Bunun üzerine harekete geçen köylüler, jandarma ile birlikte bölgede aramalara başladı. Daha sonra bölgeye gelen dalgıç ekipleri, Malabadi sulama kanalının suyunu keserek, aramalara başladı. Yusuf, dünden bu yana Drone ile bölgede yapılan aramalara rağmen bulunamadı. 

Etiketler: türkiye, tüik, kayıp çocuklar
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