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Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyordu: Şimdiki hali içler acısı!

06 Nisan 2017, Perşembe 13:31
Manisa'nın Kula ilçesi'ndeki Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkının içler acısı hali görenlerin yüreğini burkarken, Kula Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Tosun ve Kula Jeoparkı Bilimsel Koordinatörü ve Jeopark Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Yard. Doç. Dr. Erdal Gümüş eleştirilere yanıt verdi.

Başkan Tosun ve Doç. Dr. Gümüş, Kula Jeoparkı'nın kurulma aşamasında kötü reklamının yapıldığını ileri sürdü.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Saha Teknolojisi öğrencileri geçen 20 Mart'ta Kuzeybatı Türkiye gezisinin son ayağında Kula'yı ziyaret eti. Kula'da dünyada sönmüş bir volkanik alan olarak yorumlanmış ilk yer olan Katakekaumene'deki (Yanık Ülke) volkanik yapıları korumak ve halka öğretmek için kurulan jeoparkı gezen öğrenciler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Onbinlerce yıldır orada bulunan volkanik konilerin mıcır ocağı yapıldığını, benzeri az görülen lav alanlarının çöplüğe döndüğünü, küller üzerindeki geçmişe ışık tutan insan ayak izlerinin bir iş makinesinin kepçesi tarafından yok edilmiş olduğunu öğrencileriyle birlikte gören İTÜ Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, durumu basın mensupları ile paylaştı. Prof. Dr. Celal Şengör, volkan konilerinin etrafına yapılan yürüyüş yollarını da eleştirdi. UNESCO tarafından 4 Eylül 2013 tarihinde Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı ilan edilen Kula Jeoparkı'nın içler acısı bu durumunun ulusal ve yerel basında haber olması 'jeoskandal'ı gözler önüne serdi.

'KÖTÜ REKLAMI YAPILIYOR'

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Kula Jeoparkı Bilimsel Koordinatörü ve Jeopark Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Yard. Doç. Dr. Erdal Gümüş, jeoparkla ilgili iddia ve eleştirilere yanıt verdi.

Kula Jeoparkı'nın kurulma aşamasında kötü reklamının yapıldığını savunan Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, şunları söyledi: 

"Jeoparka çöp ve moloz atıklarının dökülmesi ciddi bir mesele. Ancak bu durum Kula'ya özgü değil, Türkiye'de ve dünyada ciddi bir meseledir. Ancak jeotermal bölge SİT alanı ilan edilirken bile o çöpler orada vardı. Hala da o bölgeye çöp dökülmeye devam ediliyor. Bu çöp meselesi yaklaşık 25 yıldır Kula'nın önemli bir sorunu. Bertaraf tesisi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 6 ay sonra bu yeni tesisin hizmete geçeceğine inanıyoruz. İlçemizde de aktarma istasyonları kurulacak. Böylece Kula'nın çöpleri aktarma tesislerini vasıtasıyla modern bir tesis olan Uzunburun'daki katı atık bertaraf tesisine taşınacak. Böylece Kula ilçemiz vahşi depolama sisteminden kurtulmuş olacak." 

'YÜRÜYÜŞ YOLLARI VE SEYİR TEPELERİ OLMALI'

Jeoparktaki seyir tepeleri ve yürüyüş yollarıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Başkan Tosun, "Eğer o yürüyüş yolları, seyir tepeleri olmazsa halkımıza ve ziyarete gelen turistlere bu bölgenin güzelliğini nasıl göstereceğiz? Dünyadaki tüm jeopark ile tarihi yerlerde bu iş böyledir. O güzellikleri gösterebilmek için mutlaka bu tür etkenler vardır. Bunlar olmadığında halk salt olarak o tepelere kendisi çıkmak isteyecek. O zaman da oradaki yapıya daha çok zarar verecek. Ya da gelen turistler ve ziyaretçiler tepelere çıkmayacak ve oradaki güzellikleri göremeyecek. Bu nedenle orada turistlerin ihtiyaçlarını giderebilmesi amacıyla çeşitli düzenlemeler olacak. Doğal güzelliğe ve yapıya çok fazla zarar vermeden mümkün olduğunca gerekli düzenlemeler yapılacak."

'TAŞOCAKLARINA 25 YIL ÖNCE RUHSAT VERİLMİŞ'

Onbinlerce yıldır orada bulunan volkanik konilerin mıcır ocağı yapılmasına da değinen Başkan Tosun, "Bu ocaklar bundan 25 sene önce ilgili bakanlığın verdiği ruhsatlar ile çalışmıştır. Bizim bu konuya ne müdahil olabilme ne de ruhsatlarını iptal edebilme durumumuz vardır. Eğer bu konuda bakanlıkta sesimi duyar, konuyla ilgili gerekli çalışmaları yaparsa mutlu ve memnun kalırız" dedi. 

Kula Jeoparkı Bilimsel Koordinatörü ve Jeopark Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Yard. Doç. Dr. Erdal Gümüş de, Kula Jeoparkı hakkında yanlış bilinenler olduğunu savundu.

Jeoparkların temel felsefesi toplum için yer bilimleri olduğunu belirten Yard. Doç. Dr. Gümüş şunları söyledi:

"Jeoparkların amacı bulundukları sahadaki doğal, jeolojik, jeomorfolojik yani yerle ilgili bütün değerleri topluma anlatmak ve paylaşmaktır. Tüm bahsedilen beşeri faaliyetlerin jeopark sahasına cereyran edebilmesi için öncelikle jeopark sahalarının insanların güvenli ve konforlu erişimine açık olması gerekiyor. Bunun için dünyadaki 120 jeopark gibi tescilli Kula Jeopark sahasında da uzman heyetlerin öngörüsüyle, planlama çerçevesinde yürüyüş rotaları, araç park yerlerini, lavabolar gibi çok zaruri ve temel turistlik alt yapı tesislerini inşa etmek gerekmektedir. Bunda da temel amacımız insanlarımız bu sahanın doğal güzelliğinin farkına varması. Jeoparklar teknik adamlar, mühendisler için değil sıradan insanlarımız için."

DHA

Etiketler: manisa, jeopark
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