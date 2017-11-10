"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

Türkiye'de üretiliyor ama hiç tüketilmiyor

10 Kasım 2017, Cuma 12:30
Türkiye'de tüketimi olmayan, sadece ihracata yönelik avlanan deniz salyangozu dış satımından ocak-ekim döneminde 5 milyon 750 bin 699 dolar gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) kayıtlarından derlenen bilgiye göre, Türkiye'den ocak-ekim döneminde 942 bin 875 kilogram deniz salyangozu ihraç edilerek, karşılığında 5 milyon 750 bin 699 dolar kazanıldı.

Söz konusu dönemde 4 milyon 565 bin 433 dolarlık ihracatla Güney Kore Cumhuriyeti ilk sırayı alırken, 587 bin 537 dolarlık ihracatla Çin Halk Cumhuriyeti ikinci, 326 bin 700 dolarlık ihracatla da Japonya üçüncü sırada yer aldı. 

İhracatın yüzde 95'inin gerçekleştirildiği Doğu Karadeniz'den yılın 10 aylık döneminde Uzak Doğu'ya 898 bin 940 kilogram deniz salyangozu ihraç edilerek, 5 milyon 546 bin 477 dolar gelir sağlandı.

"İHRACATIN TAMAMINA YAKINI TRABZON MERKEZLİ FİRMALARCA YAPILDI"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Doğu Karadeniz'in, Türkiye'den yapılan deniz salyangozu ihracatında yüzde 95'lik payla söz sahibi olduğunu söyledi.

Trabzon'un da bölge ihracatında ilk sırada yer aldığını dile getiren Gürdoğan, ihracatın tamamına yakınının Trabzon merkezli firmalar tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gürdoğan, deniz salyangozunun iç piyasada hiçbir şekilde tüketimi olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yeterli miktarda sipariş alan ihracatçılarımız ham madde temini sorunu nedeniyle sıkıntı yaşamakta. Ayrıca mevzuatlardaki uyumsuzluk nedeniyle de büyük sorun yaşanıyor. Tüm balık türleriyle aynı avlanma sezonu uygulamasına tabi tutulan deniz salyangozuna her yıl nisan-eylül döneminde avlanma yasağı getirilmesi, ihracatçılarımızın ürün bulmada sıkıntı yaşamasına sebep oluyor."

Gürdoğan, yılın en verimli döneminde yeterli düzeyde deniz salyangozu avlanamadığını, bu durumun da ihracat rakamlarına yansıdığını kaydetti.

Karadeniz'e kıyısı bulunan ve deniz salyangozu ihracatı yapan hiçbir ülkede bu tür yasakların uygulanmadığını ifade eden Gürdoğan, "Hatta bu ülkeler tarafından avcılığı teşvik edilmektedir. İhracatçılarımız, deniz salyangozunu değere dönüştürerek, ihraç ürünlerimiz arasına sokmuş, ihraç ederek ülkeye döviz kazandırmıştır. Bu potansiyelin de artırılması gerekmektedir. " dedi. 

AA

Okunma Sayısı: 450
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    255. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cam filme ceza kesilmeyecek

    Servisçilerin 'yeni sistem' isyanı

    Bir yılda 2.7 milyon liralık hediye dağıttı

    İsrafı önlemek için gramı düşüyor

    1 litre mazot 5 liraya çıkıyor

    Barajın düşürülmesine tam destek

    Üniversiteye giriş sınavı yine değişti

    Harp Okulu Davası'nda 4 tahliye

    Görüntümüz bozuldu

    Beyaz Saray'da kritik görüşme sona erdi

    Erdoğan'dan 'cam filmi' talimatı

    15 Temmuz şehidinin oğlu'ndan AKP'ye ağır eleştiri

    TBMM'de seçim maratonu başlıyor

    Şimdi de yargıya el attı

    Ucuz et kasapları indirime götürdü

    Kadın mahkum sayısının en fazla arttığı ülkelerden biri Türkiye

    AKP'den seçim barajı açıklaması

    AB, büyüme beklentisini uyarıyla yükseltti

    Yemen'de dünyanın en büyük açlık krizi çıkabilir

    AKP kemalist oylara yöneldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bunlar CHP iktidarında yaşansaydı...
    M. Latif SALİHOĞLU

    AKP’nin Kemalistleri Anıtkabir yolunda
    Genel

    Teröriste gösterilen şefkat masumlardan esirgeniyor
    Genel

    Görüntümüz bozuldu
    Mağdur Kürsüsü

    “İnsanlar zulmeder, kader adalet eder” sözü imdadıma yetişiyor.
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Bir velinin TEOG soruları
    Şükrü BULUT

    AKP ve Atatürkçülük
    Risale-i Nur'dan

    Adalet niyetiyle zulüm
    Süleyman KÖSMENE

    Gemiyi karaya oturtan görüşler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.