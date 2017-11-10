Türkiye'de üretiliyor ama hiç tüketilmiyor

Türkiye'de tüketimi olmayan, sadece ihracata yönelik avlanan deniz salyangozu dış satımından ocak-ekim döneminde 5 milyon 750 bin 699 dolar gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) kayıtlarından derlenen bilgiye göre, Türkiye'den ocak-ekim döneminde 942 bin 875 kilogram deniz salyangozu ihraç edilerek, karşılığında 5 milyon 750 bin 699 dolar kazanıldı.

Söz konusu dönemde 4 milyon 565 bin 433 dolarlık ihracatla Güney Kore Cumhuriyeti ilk sırayı alırken, 587 bin 537 dolarlık ihracatla Çin Halk Cumhuriyeti ikinci, 326 bin 700 dolarlık ihracatla da Japonya üçüncü sırada yer aldı.

İhracatın yüzde 95'inin gerçekleştirildiği Doğu Karadeniz'den yılın 10 aylık döneminde Uzak Doğu'ya 898 bin 940 kilogram deniz salyangozu ihraç edilerek, 5 milyon 546 bin 477 dolar gelir sağlandı.

"İHRACATIN TAMAMINA YAKINI TRABZON MERKEZLİ FİRMALARCA YAPILDI"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Doğu Karadeniz'in, Türkiye'den yapılan deniz salyangozu ihracatında yüzde 95'lik payla söz sahibi olduğunu söyledi.

Trabzon'un da bölge ihracatında ilk sırada yer aldığını dile getiren Gürdoğan, ihracatın tamamına yakınının Trabzon merkezli firmalar tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gürdoğan, deniz salyangozunun iç piyasada hiçbir şekilde tüketimi olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yeterli miktarda sipariş alan ihracatçılarımız ham madde temini sorunu nedeniyle sıkıntı yaşamakta. Ayrıca mevzuatlardaki uyumsuzluk nedeniyle de büyük sorun yaşanıyor. Tüm balık türleriyle aynı avlanma sezonu uygulamasına tabi tutulan deniz salyangozuna her yıl nisan-eylül döneminde avlanma yasağı getirilmesi, ihracatçılarımızın ürün bulmada sıkıntı yaşamasına sebep oluyor."

Gürdoğan, yılın en verimli döneminde yeterli düzeyde deniz salyangozu avlanamadığını, bu durumun da ihracat rakamlarına yansıdığını kaydetti.

Karadeniz'e kıyısı bulunan ve deniz salyangozu ihracatı yapan hiçbir ülkede bu tür yasakların uygulanmadığını ifade eden Gürdoğan, "Hatta bu ülkeler tarafından avcılığı teşvik edilmektedir. İhracatçılarımız, deniz salyangozunu değere dönüştürerek, ihraç ürünlerimiz arasına sokmuş, ihraç ederek ülkeye döviz kazandırmıştır. Bu potansiyelin de artırılması gerekmektedir. " dedi.