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17 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Türkiye'deki hava yükünün yüzde 76'sı İstanbul'dan taşındı

17 Haziran 2018, Pazar 11:32
Türkiye havalimanlarından bu yılın ilk beş ayında icra edilen seferlerle taşınan 1 milyon 403 bin 829 tonluk bagaj, kargo ile posta yükünün 1 milyon 68 bin 424 tonu, Yeşilköy ve Sabiha Gökçen havalimanlarından nakledildi.

Türkiye havalimanlarından bu yılın ilk beş ayında icra edilen seferlerle taşınan 1 milyon 403 bin 829 tonluk bagaj, kargo ile posta yükünün yaklaşık yüzde 76'sı İstanbul'daki havalimanlarından nakledildi. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre, bu yılın ilk 5 ayında İstanbul havalimanlarından taşınan bagaj, kargo ile postadan oluşan yük trafiği ile ticari uçuşlarda geçen yılın aynı dönemine göre artış yaşandı.

Bu yıl ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında, YeşilköyHavalimanı merkezli iç ve dış hat çıkışlı seferleriyle toplam 955 bin 310 ton yük taşındı. Bu yükün 74 bin 372 tonu iç hat, 880 bin 938 tonu dış hat uçuşlarıyla nakledildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise aynı dönemde iç hatta 52 bin 56, dış hatta ise 61 bin 58 olmak üzere toplam 113 bin 114 ton bagaj, kargo ile postadan oluşan yük trafiği oluştu.

İstanbul'daki iki havalimanı çıkışlı ve varışlı uçuşlarda, bu yıl 1 milyon 68 bin 424 ton yük taşındı.

Geçen yılın ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayında iki havalimanından taşınan yük 940 bin 923 ton olurken, bu yıl geçen senenin aynı dönemine göre 127 bin 501 ton yük artışı sağlandığı kayıtlara geçti.

Türkiye genelindeki havalimanları çıkışlı ve varışlı taşınan bagaj, kargo ile posta trafiği, 2018'in ilk beş ayında, 1 milyon 403 bin 829 ton olarak hesaplanırken, taşınan yükün 1 milyon 68 bin 424 tonunun İstanbul'daki havalimanlarından yapılan iç ve dış hat uçuşlarıyla taşındığı belirlendi.

Böylece, Türkiye'deki tüm havalimanları odaklı nakledilen yükün yaklaşık yüzde 76'sı İstanbul merkezli uçuşlarla yapıldı.

Ticari uçuşta 18 bin 198 uçaklık artış

Yeşilköy Havalimanı'nda, 2018'in ilk 5 ayında iç hatta 52 bin 928, dış hatta ise 130 bin 111 ticari sefer icra edildi.

Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayında, söz konusu havalimanı odaklı 183 bin 39 ticari uçuş yapıldı.

Bu yıl, 88 bin 338 ticari sefer için Sabiha Gökçen Havalimanı kullanılırken, iç hatta 56 bin 851, dış hatta da 31 bin 487 uçuş düzenlendi.

Yeşilköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilk beş ayda toplamda 271 bin 377 ticari uçak trafiği meydana geldi.

Geçen yılın aynı döneminde 253 bin 179 ticari sefer icra edilirken, bu sene aynı döneme göre 18 bin 198 uçaklık artış meydana geldiği kayıtlara yansıdı.

AA

Etiketler: Türkiye, havalimanı, taşımacılık, İstanbul
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